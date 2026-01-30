El gerente de Canal 9 habló sobre los rumores de la incorporación de Sabrina Rojas y Tartu: qué dijo

Sabrina Rojas Tartu

“Le pregunté a Diego si era cierto lo de Sabrina Rojas y Tartu a la pantalla de el nueve y me responde tajante: ´hola Juan, cómo estás?, no es cierto por el momento pero no lo descartaría en un futuro. Me gustan los dos conductores", eso es lo que me dice Toni en relación a los ex presentadores de Pasó en America.

En ese sentid, Etchegoyen manifestó: “Esto es por el momento pero Diego no me habla de reuniones que algunos dijeron en estos días ni tampoco de la posibilidad de Bendita que mi info es que lo va a conducir Edith y hoy no hay otra chance”.

Y concluyó: “Veremos pero en medio de los rumores me parece que esta respuesta de Diego Toni trae certezas a la incertidumbre”.

Sabrina Rojas fulminó a Flor Vigna tras dedicarle otra canción a Luciano Castro

Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la polémica y recibió una ola de críticas luego del lanzamiento de su nueva canción. La artista se negó a dar una nota al programa Sálvese quien pueda, que conduce Sabrina Rojas por América TV, y la reacción de la conductora no tardó en llegar: fue durísima al aire y cuestionó tanto su actitud como la manera en la que expone sus conflictos personales.

“Con el tema de Flor, olvidémonos de que el pibe es el padre de mis hijos. Lo que me pasa es que si a ella el tema la angustia a un nivel que llora y la pasa mal, entonces esto no lo hagas porque vas a volver a pasar por la misma situación”, lanzó sin filtro.

Además, cuestionó la contradicción entre el mensaje artístico y la exposición mediática: “Si vos querés que vayan noteros a hablarte solo de música, entonces no hagas esto. Si sufrís cuando te preguntan y solo querés hablar de arte, hacelo sin que esté relacionado con nadie”.

Uno de los puntos que más preocupación le generó a Rojas fue una reciente declaración de Vigna, en la que aseguró haber hablado con ChatGPT sobre sus problemas personales. “Eso me parece un poco terrible. Muchas chicas la siguen y no está bueno el mensaje. Que charle con una psicóloga, con amigas o con su mamá”, remarcó la conductora.

Para cerrar, Sabrina fue directa y explicó por qué el tema sigue en agenda: “Si no quiere que se hable de sus conflictos, debería tomar otra postura para promocionar su música. Pero Flor, ¿por qué lo hacemos? Porque te pusiste una remera con la frase del verano. Si te quedabas afuera de ese tema, ahora estaríamos hablando de Carmen Barbieri”.