Gero Arias mostró cómo le quedó la mano tras la operación: "Están prácticamente como..."

gero arias.jpg

Días después, también a través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores cómo le quedo la mano luego de la intervención: "Así me quedaron los dedos después de la reconstrucción, recién salgo de la revisión del hospital, están prácticamente como nuevos se podría decir", arrancó diciendo en el video que grabó junto a su papá.

"Entre todas las operaciones, la rehabilitación, y todos los gastos que conlleva este proceso para recuperar los dedos son casi diez millones de pesos, entonces se me ocurrió hacer un directo para recaudar plata para poder pagarme todas las operaciones", dijo, y siguió: "Claramente no puedo hacer nominadas ni nada por el estilo, así que quería hacer un directo con mi papá que fue el que formó parte también de toda esta historia".

El influencer continuó explayándose: "No quiero que ustedes me donen plata, sino que la misma plataforma en donde puedo hacer el directo que sería Kick me de la plata para las operaciones, quiero poder cubrir los gastos de la operación y de paso poder contarles detalles de todo lo que pasó, mañana o pasado voy a estar haciendo un directo en Kick benéfico para recaudar los fondos para las operaciones".

Y cerró: "No quiero que me donen con el simple hecho de que estén ahí me están ayudando un montón".