Gero Arias rompió el silencio tras su accidente y se defendió de las críticas: "Casi no la cuento"

"Casi no la cuento, pero el baile sigue intacto", comentó el joven de 21 años, desatando un aluvión de críticas por su actitud ante la gravedad de su situación. Algunos usuarios incluso llegaron a dudar de la veracidad de sus lesiones, mientras que otros consideraron que no era adecuado mostrarse tan despreocupado tras un accidente tan serio.

En respuesta, Arias decidió compartir una reflexión sobre cómo prefiere afrontar las adversidades: "Hay dos formas de ver la vida", explicó en otro video. "Podés ponerte mal por lo que pasó y no se puede cambiar, o podés aceptar la realidad y valorar lo que no te pasó", expresó.

El influencer remarcó que, a pesar de la pérdida de dos dedos, se siente afortunado de no haber sufrido daños en otras partes del cuerpo. "Si la piedra que me cayó en la mano me caía en la cabeza, ya está, no la contaba", aseguró.

Ahora, enfrenta un período de al menos 20 días de reposo absoluto, lo que lo obligará a pausar sus entrenamientos y su rutina de boxeo. "Va a ser un verdadero reto para mí, pero es lo que toca enfrentar ahora", concluyó.