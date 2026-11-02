Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas y apuntó contra el Gobierno: "Está difícil"

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"Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este Gobierno", manifestó.

La cantante también dedicó unas palabras a quienes acompañaron el proyecto desde su apertura: "A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño".

Finalmente, La Bomba Tucumana reconoció la tristeza que le provoca cerrar una etapa que había iniciado con entusiasmo, aunque destacó el esfuerzo realizado durante el tiempo que estuvo al frente del negocio. "Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo", expresó. Y concluyó con un mensaje para sus clientes: "Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Gracias por haber sido parte de este sueño. Los voy a llevar siempre en mi corazón".