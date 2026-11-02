Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas y apuntó contra el Gobierno: "Está difícil"
La cantante anunció con tristeza el final de su emprendimiento gastronómico en Recoleta y cuestionó las políticas de Javier Milei.
Gladys La Bomba Tucumana confirmó el cierre de su local de empanadas en el barrio porteño de Recoleta. La artista, de 61 años, comunicó la noticia a través de sus redes sociales y explicó que la situación económica del país la obligó a ponerle fin a un proyecto que había comenzado con mucha ilusión en agosto de 2024.
El negocio, llamado “La Bomba, empanadas tucumanas”, funcionaba en Paraguay 2387, cerca de la Facultad de Medicina de la UBA. La decisión generó tristeza en la cantante, que se despidió de sus clientes y también expresó su preocupación por los trabajadores que se quedaron sin empleo.
El mensaje de Gladys La Bomba Tucumana tras cerrar su local
A través de una publicación en Instagram, la intérprete de La pollera amarilla compartió una fotografía del día de la inauguración y acompañó la imagen con un mensaje de despedida. "Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido", escribió al anunciar el final de su emprendimiento.
Luego explicó los motivos que la llevaron a tomar esa determinación: "Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar".
La crítica de Gladys al Gobierno de Javier Milei
En su publicación, Gladys también apuntó contra las medidas económicas de la administración de Javier Milei. Además de lamentar el cierre del comercio, puso el foco en las consecuencias para quienes trabajaban allí.
"Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este Gobierno", manifestó.
La cantante también dedicó unas palabras a quienes acompañaron el proyecto desde su apertura: "A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño".
Finalmente, La Bomba Tucumana reconoció la tristeza que le provoca cerrar una etapa que había iniciado con entusiasmo, aunque destacó el esfuerzo realizado durante el tiempo que estuvo al frente del negocio. "Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo", expresó. Y concluyó con un mensaje para sus clientes: "Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Gracias por haber sido parte de este sueño. Los voy a llevar siempre en mi corazón".
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