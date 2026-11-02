Furor: el regreso triunfal de la serie de Tom Hiddleston tras su paso por la pantalla grande
Una producción que se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma en la última semana.
La serie Loki se posicionó esta semana en el primer puesto de reproducciones en la plataforma Disney+ en 40 países. La producción protagonizada por Tom Hiddleston experimentó un repunte global masivo de audiencia tras la proyección en cines de Vengadores Endgame Encore, la versión extendida del clásico cruce de superhéroes.
Según los registros analizados en el portal MeriStation, la obra se consolidó además entre los tres contenidos más vistos en 57 territorios, compartiendo liderazgo con producciones locales.
¿De qué se trata Loki?
La serie trata sobre una versión alternativa del "Dios de las Travesuras" que, tras escapar con el Teseracto en Avengers: Endgame, es arrestado por una misteriosa organización que vigila el flujo del tiempo.
Al robar el Teseracto, Loki altera la línea temporal oficial y es capturado por la Autoridad de Variación Temporal (TVA por sus siglas en inglés), una burocracia que corrige las "variaciones" en la realidad.
A lo largo de sus dos temporadas, la trama deja de ser una simple persecución policial para convertirse en un viaje filosófico sobre el destino, el multiverso, el control del tiempo y la redención del personaje.
Reparto de Loki
- Tom Hiddleston como Loki:
- Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Lexus Renslayer:
- Wunmi Mosaku como Cazadora B-15/Dra. Verity Willis:
- Eugene Cordero como Casey
- Tara Strong como la voz de Miss Minutes:
- Owen Wilson como Mobius M. Mobius
- Sophia Di Martino como Sylvie:
- Cailey Fleming interpreta a una joven Sylvie.
- Sasha Lane como Cazadora C-20: U
- Jack Veal como Kid Loki:
- DeObia Oparei como Loki Fanfarrón:
- Richard E. Grant como Loki Clásico:
- Rafael Casal como Cazador X-5 / Brad Wolfe:
Trailer de Loki
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