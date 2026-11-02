Jimena Barón compartió una foto casi desnuda en redes y sorprendió a sus seguidores

La publicación volvió a ubicar a Jimena entre las figuras del espectáculo que generan repercusiones con sus contenidos en Instagram. No es la primera vez que sorprende con imágenes de este estilo: semanas atrás también había compartido una osada selfie en topless desde el motorhome donde participa de las grabaciones de una serie de Netflix.

La nueva postal, en la que dejó al descubierto su espalda, sus tatuajes y gran parte de su figura, rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados de su perfil.