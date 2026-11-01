Sancionaron a Franco Colapinto y se quedó sin puntos: los motivos y en qué puesto terminó

Pese a que el piloto oriundo de Pilar y la escudería Alpine presentaron pruebas de telemetría y fotografías para demostrar que había acatado el reglamento y levantado el pie del acelerador, el análisis final de las imágenes a bordo no convenció a las autoridades.

En consecuencia, la FIA resolvió:

Sumar 10 segundos al tiempo final de carrera del argentino, lo que lo desplazó fuera de la zona de puntuación (Top 10).

Aplicar 1 punto de penalización en su superlicencia.

De esta manera, la jornada en el DF mexicano concluyó con un trago amargo para el argentino, quien vio esfumarse de los escritorios el gran trabajo realizado en la pista.