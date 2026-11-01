Sancionaron a Franco Colapinto y se quedó sin puntos: los motivos y en qué puesto terminó
El piloto argentino había subido al puesto 7 del Gran Premio de México de la Fórmula 1, pero finalmente recibió una penalización de 10 segundos.
Luego de completar un fin de semana que parecía redondo en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, Franco Colapinto sufrió un insólito e imprevisto cambio en el clasificador oficial, debido a una sanción que lo relegó en la grilla final hacia el puesto 15.
El piloto argentino, que originalmente había cruzado la línea de meta en el octavo lugar, vivió una montaña rusa de decisiones por parte de los comisarios deportivos de la FIA que terminó dejándolo sin puntos en el autódromo Hermanos Rodríguez.
Tras el cierre de la competencia, las noticias iniciales en el box de Alpine eran positivas. Los comisarios deportivos aplicaron una sanción de 10 segundos al australiano Oscar Piastri tras considerarlo responsable de provocar una colisión al intentar superar por el exterior a Arvid Lindblad en el ingreso a la curva 2.
Con el recargo aplicado al hombre de McLaren, Colapinto avanzó automáticamente del 8° al 7° puesto, lo que significaba una cosecha aún mayor de unidades para el campeonato.
La penalización que dejó a Franco Colapinto con las manos vacías
Sin embargo, la alegría duró apenas unas horas. Posteriormente, los propios comisarios deportivos citaron al argentino para investigar una maniobra bajo régimen de advertencia en pista y dictaminaron que Colapinto no redujo suficientemente la velocidad al atravesar un sector bajo bandera amarilla simple.
Pese a que el piloto oriundo de Pilar y la escudería Alpine presentaron pruebas de telemetría y fotografías para demostrar que había acatado el reglamento y levantado el pie del acelerador, el análisis final de las imágenes a bordo no convenció a las autoridades.
En consecuencia, la FIA resolvió:
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Sumar 10 segundos al tiempo final de carrera del argentino, lo que lo desplazó fuera de la zona de puntuación (Top 10).
Aplicar 1 punto de penalización en su superlicencia.
De esta manera, la jornada en el DF mexicano concluyó con un trago amargo para el argentino, quien vio esfumarse de los escritorios el gran trabajo realizado en la pista.
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