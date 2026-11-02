Edith Hermida sorprendió al contar un detalle íntimo de Luck Ra en MasterChef: "Se acostó..."

La explicación de Edith Hermida tras revelar el secreto

Ante la consulta de la conductora, Edith no tuvo problemas en explicar el origen de su comentario. Según aclaró, el propio Luck Ra le había contado lo sucedido poco antes de que comenzara la conversación.

"En realidad me lo contó recién y me gusta contar las cosas que me cuenta", respondió la periodista, dejando en claro que el dato había salido directamente del cantante. Así, una charla distendida sobre las salidas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del comienzo del programa.