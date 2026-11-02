La noche de Halloween de China Suárez y Mauro Icardi mientras Lali y Pedro Rosemblat se casaban

La coincidencia entre los festejos de la China Suárez y Lali Espósito

La celebración de Halloween coincidió con una fecha especial para Lali Espósito, quien contrajo matrimonio con Pedro Rosemblat en San Telmo. La ausencia de la China Suárez entre los invitados volvió a despertar interés por el vínculo entre ambas artistas.

Las actrices fueron amigas y compartieron distintas producciones de Cris Morena, entre ellas Casi Ángeles. Sin embargo, con el correr del tiempo la relación se fue distanciando y hoy ya no tienen la cercanía de aquellos años.

De esta manera, mientras Lali comenzaba una nueva etapa junto a Rosemblat, la China eligió celebrar Halloween en su casa de Nordelta, con una fiesta que tuvo disfraces, una puesta terrorífica y actividades para los más chicos.