Se activa la Ley N° 547, se traslada el feriado al lunes y noviembre arranca con fin de semana largo

El acontecimiento histórico se encuentra inmortalizado en el mural “El juramento de Casimiro Biguá”, obra del artista Alejandro Lanoël exhibida en el ingreso a la Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson.

El hecho histórico tras la conmemoración y el feriado provincial en Chubut

Actividad y servicios en la provincia durante el fin de semana largo

Debido al traslado de la fecha al lunes 2 de noviembre: