Se activa la Ley N° 547, se traslada el feriado al lunes y noviembre arranca con fin de semana largo
El Gobierno provincial mantiene el feriado avalado en una ley, pero se traslada dando lugar a un descanso extendido de tres días.
Los empleados públicos de la administración provincial y de los municipios de Chubut contarán este fin de semana con un descanso extendido de tres días, beneficio que responde al traslado del feriado provincial por el Juramento de Lealtad de los Pueblos Originarios a la Bandera Argentina.
La fecha que habitualmente se conmemora es el 3 de noviembre pero que este año se oficializó para este lunes 2, dando lugar a un fin de semana extendido.
La jornada está regulada por la Ley Provincial N° 547, sancionada en 2014, la cual establece el carácter no laborable en todo el territorio chubutense para esta conmemoración histórica.
El hecho histórico tras la conmemoración y el feriado provincial en Chubut
El antecedente que motiva el feriado se remonta al 3 de noviembre de 1869, cuando a orillas del arroyo Genoa el cacique Casimiro Biguá, junto a diversos líderes de las comunidades tehuelche y mapuche, juraron fidelidad al pabellón nacional.
El gesto representó un hito en la relación entre los pueblos originarios y el Estado argentino, consolidando un pacto de protección y convivencia con las poblaciones que comenzaban a asentarse en la Patagonia central. Este proceso de integración había iniciado tres años antes, en 1866, mediante la firma de tratados de paz y resguardo territorial.
El acontecimiento histórico se encuentra inmortalizado en el mural “El juramento de Casimiro Biguá”, obra del artista Alejandro Lanoël exhibida en el ingreso a la Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson.
Actividad y servicios en la provincia durante el fin de semana largo
Debido al traslado de la fecha al lunes 2 de noviembre:
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Escuelas y dependencias estatales: Permanecerán cerradas sin atención al público ni actividad lectiva en los distintos niveles educativos.
Servicios esenciales: Operarán bajo los esquemas de guardia y cronogramas especiales estipulados para los días festivos.
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