Gonzalo Valenzuela denunció masivo acoso sexual de mujeres

El dramon de Gonzalo Valenzuela: ¿le creemos?

Valenzuela aseguró que suelen llegarle muchas fotografías de mujeres desnudas y que si denunciara esos hechos “sería terrible”.

"A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del Manguera. Entro a un lugar y dicen: ‘Ahí viene el Manguera...’ ¿Por qué tengo que pensar en el tamaño? Es una ordinariez”, argumentó.

La ex pareja de Juana Viale, con quien tiene dos hijos, agregó: “Me ha traído un montón de problemas. Porque viene la envidia, todas las minas hablan, y el pene lamentablemente es una condición para el hombre: el que tiene el pene chico, el que tiene el pene grande es un tema. A mí los hombres me tienen mucha rabia”.