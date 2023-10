Fuerte denuncia de un participante contra Got Talent Argentina

Fue entonces que se mostró bastante angustiada, Esperanza relató: "Estaba intentando ponerle filtros a la situación, pero no me van a ver y ni siquiera me van a dar la posibilidad de esa 'revancha' que dicen que estoy teniendo. Me dijeron que quedé afuera de la competencia. Por qué me pasan… no lo entiendo. Y sin avisarme, cero tacto, cero humanidad”.

"Estoy intentando salir de una muy difícil, metiéndole ficha a mi proyecto personal, con mis canciones y esto me tira para atrás. A mí no me trataron bien, y cuando estuve en La Voz tampoco. Hubo momentos muy feos y mucha mano negra, mucha cosa por detrás, horrible", expresó.

Otra denuncia de un participante contra Got Talent Argentina

Pero Esperanza no fue la única porque hace algunas horas Marcos Díaz Busto, un joven que se presentó al ciclo, también denunció al programa junto a su madre y apuntaron contra Emir: "En el contrato dice que quizás vos no pases a cuartos de final por decisión de la producción, pero nunca dicen que no te van a televisar".

Embed

"Vos no podés ir a otros programas, no te podés presentar en ningún lado y lo cumplimos. Emir me dijo que yo fui a improvisar, que pensaba que tenía cancha y no es así. Como agrandado. Me dijo que había gente que se entrenaba y se esforzaba mucho. Yo no contesté nada. El ego lo tiene muy elevado", lanzó.

Este miércoles, Marcos y su madre visitaron Mañanísima y hablaron con Carmen de lo sucedido. Sobre el destrato de Emir, el joven de 16 años respondió: “Yo no contesté nada, me quedé callado. No dije nada... la crítica siempre va a estar... me dijo varias cosas que me dolieron, recuerdo que terminé llorando”.