Graciela Alfano encendió las redes sociales con un video en un jacuzzi con luces de colores
La exvedette compartió imágenes de una particular experiencia de relajación durante su escapada a Uruguay y volvió a generar repercusión entre sus seguidores.
Graciela Alfano volvió a captar la atención en las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. Desde Uruguay, la actriz mostró cómo fue su particular sesión de relajación en un jacuzzi iluminado con luces de distintos colores y sorprendió con una experiencia que ella misma definió como "terapia cromática".
A través de sus historias de Instagram, la exvedette compartió diferentes videos en los que se la pudo ver disfrutando del hidromasaje mientras el agua y el ambiente cambiaban de tonalidad. Los colores azul, amarillo y verde fueron algunos de los protagonistas de una experiencia que combinó descanso, bienestar y una puesta en escena bastante particular.
La propia Alfano acompañó las imágenes con el hashtag "#terapiacromatica", en alusión a la cromoterapia, una práctica alternativa que utiliza luces de diferentes colores en experiencias vinculadas con la relajación. De esta manera, dejó ver una de las actividades que eligió para desconectarse de la rutina y disfrutar de unos días lejos de Buenos Aires.
Pero el jacuzzi no fue la única actividad de su escapada. La actriz viajó a Conchillas, una localidad del departamento uruguayo de Colonia, junto a su amiga Gabriela Castellani. Desde allí, ambas fueron compartiendo distintas postales de la estadía, en un entorno marcado por la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.
Entre los momentos que mostraron también hubo lugar para un paseo en bicicleta por caminos rodeados de árboles, una propuesta completamente diferente a la sesión de hidromasaje que Alfano decidió exhibir en sus redes.
Fiel a su estilo, la exvedette volvió a utilizar Instagram como una ventana para compartir sus experiencias personales. Esta vez, el protagonismo se lo llevó una sesión de jacuzzi con luces de colores que despertó curiosidad entre sus seguidores y sumó un nuevo capítulo a sus días de descanso en Uruguay.
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