María Belén Ludueña puso fin a Tarde o Temprano: la razón de su decisión en El Trece
La conductora pidió una reunión urgente con las autoridades del canal y comunicó por qué decidió dar un paso al costado a solo un mes del debut.
En un giro inesperado dentro de la programación de El Trece, María Belén Ludueña decidió finalizar su ciclo Tarde o Temprano, que había debutado el pasado 10 de noviembre. La noticia generó sorpresa tanto en el canal como entre los televidentes, especialmente porque la decisión llegó después de apenas un mes al aire.
Sin embargo, la periodista solicitó una reunión con los directivos del canal para explicar personalmente los motivos que la llevaron a tomar esta determinación. Según contó Pampito Perelló Aciar en Puro Show, la razón principal detrás del cierre del ciclo tiene que ver con la vida personal de la conductora. “Ella está embarazada, y le costó mucho conseguirlo”, afirmó, dejando en claro que la decisión no fue tomada a la ligera.
Ludueña, según explicaron, buscó evitar dejar a su equipo “en banda” y esperó a conversar cara a cara con sus compañeros -Fernanda Iglesias, Gonzalo Aziz, Pampa Mónaco y Silvia Fernández Barrio- antes de anunciar su salida. Si bien el programa podría finalizar en diciembre, desde el canal no descartan que se extienda hasta enero para cerrar el ciclo sin sobresaltos.
En cualquier caso, Ludueña se enfocará ahora en transitar su embarazo con tranquilidad, alejándose del ritmo diario que implica sostener un ciclo en vivo. Aunque desde su entorno remarcan que la determinación fue estrictamente personal, Ángel de Brito sumó una mirada diferente al asegurar que el programa fue levantado debido al bajo rating y que será reemplazado por un nuevo formato de cocina.
De todos modos, esto no habría frenado la buena relación de la periodista con las autoridades: la idea es retomar conversaciones en el futuro para nuevos proyectos, una vez que pase esta etapa que decidió priorizar.
Así, Tarde o Temprano llegará a su fin a pocas semanas de haber comenzado, marcando un cierre prematuro para un ciclo que había generado expectativa, pero que finalmente se vio condicionado por decisiones personales, mediciones televisivas y la necesidad de reorganizar la grilla del canal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario