Martín Fierro de Streaming: cuándo son, cómo verlos en vivo y quiénes son los nominados
Esta celebración impulsada por APTRA reconocerá lo mejor del año en el streaming incluyendo conducciones y programas especiales. Los detalles.
Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo un evento inaugural de gran relevancia para la industria del entretenimiento: la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming. Esta noche histórica tendrá como objetivo reconocer y galardonar a las producciones digitales más destacadas que se hayan realizado durante el año 2025.
La ceremonia se celebrará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y será conducida por la dupla conformada por Damián Betular y Paula Chaves. La gala se transmitirá en vivo a partir de las 21 h por las plataformas de OLGA y TELEFE, reuniendo a los máximos referentes del universo del streaming y el entretenimiento digital.
Las duplas de la alfombra roja
La cobertura del evento comenzará mucho antes de la gala de premiación, con una programación especial en las plataformas.
-
18.30 h: El canal OLGA iniciará la transmisión con una previa especial enfocada en la alfombra roja, conducida por el Pollo Álvarez.
19.30 h: Dará comienzo oficial a la alfombra roja. La cobertura estará a cargo de tres duplas de conductores que aportarán su estilo y energía a esta etapa previa al show principal:
-
Nacho Elizalde y Luli González
Marti Benza y Gastón Edul
La Reini y Tefi Russo
-
La nueva audiencia digital será reconocida
Impulsados por APTRA, estos premios fueron creados para reconocer las mejores producciones dentro del universo digital de 2025, destacando la labor de creadores, programas y plataformas que han redefinido las formas de comunicar y conectar con las nuevas audiencias.
Las votaciones para elegir al ganador de cada terna en esta primera edición están a cargo de un comité especial e integrado por una variedad de figuras relevantes dentro de la industria: los socios de APTRA, los directores creativos de los canales de streaming nominados y directivos de algunas de las principales plataformas relacionadas al mundo digital.
La gala se perfila como un evento crucial para consolidar el reconocimiento de las producciones digitales en la escena mediática argentina.
Los nominados a los Martín Fierro del streaming
Mejor programa federal
- Para el Universo (Universo TV- Córdoba)
- Cabaret Voltaire (Brindis- Rosario)
- Flojo de Papeles (Floyd TV - Mendoza)
- Dólar Blue (La casa del Streaming - Misiones)
Mejor producción integral
- Olga
- Luzu TV
- Gelatina
- Blender
- Vorterix
- Bondi Live
Transmisión especial musical
- Gracias Mercedes (Olga)
- Un día rosarino (Olga)
- 2° aniversario (Olga)
- Tini (La Casa Streaming)
- Gelatón (Gelatina)
- El baile más grande del Universo (Universo TV)
Musical
- Esto es ¡FA!
- Algo de Música (Luzu TV)
- Un poco de ruido
- FM Luzu (Luzu TV)
- Soundtrash (Blender)
- Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
- Volverme Loco (Bombo TV)
El más border del streaming
- Patria y Familia (Luzu TV)
- Los Del Turco (La Canchita TV)
- El Fin del Mundo (Olga)
Informativo
- Segurola y Habana (Futurock)
- Paraíso Fiscal (Olga)
- La Mañana (Infobae)
- Circo Freak (Gelatina)
- Tiempo Libre (La Casa Streaming)
- Tremenda mañana (Bondi Live)
- Divino Tesoro (Murad)
Actualidad
- Ángel responde (Bondi Live)
- El Ejército de la mañana (Bondi Live)
- Resu en Vivo (Resumido)
- Desayuno intermitente (Blender)
- Ya fue todo (Jotax)
- Elijo creer (Gelatina)
- La posta (Stream Room TV Pública)
Deportivo
- 412 (412)
- Cuidemos el fútbol (AZZ)
- Gol gana (Olga)
- No se pudo (Vorterix)
- Visitantes (Carnaval)
- Mundial (AFA Estudio)
Programa revelación
- Tapados de laburo (Olga)
- Se fue larga (Luzu TV)
- Dopaminas (Vorterix)
- Sumergidas en data (La Casa Streaming)
- Había que decirlo (El Trece Prende)
- Maxi Mediodía (Ahora Play)
Contenido On Demand
- La Cruda (Olga)
- banquete (Olga)
- Así somos (Luzu TV)
- Esto es cine (Blender)
- El Gapón (Vorterix)
Programa semanal
- Los no talentos (Luzu TV)
- Mi primo es así (Olga)
- Xtream master (Luzu TV)
- Bang Bang (Gelatina)
- Reporte minoritario (Vorterix)
- Negocios son negocios (Mundo dinero)
- Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
- Ahora en jaque (Ahora Play)
Programa humorístico
- Soñé que volaba (Olga)
- Edición Especial (Luzu TV)
- Que olor (Gelatina)
- 5 minutos más (Vorterix)
Columnista
- Paulo Kablan (Olga)
- Rolando Barbano (Olga)
- Iván Schargrodsky (Blender)
- Emiliano Goggia (Gelatina)
- Naty Maldini (Futurock)
- Seba De Caro (Gelatina)
Dupla del año
- Paula Chaves y Luli González (Olga)
- Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)
- Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)
- Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi Live)
- Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)
- Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)
Voz periodística
- Iván Schargrodsky (Cenital)
- Luciana Geuna (Olga)
- Flor Halfon (Gelatina)
- Esteban Trebucq (Bondi Live)
- Carolina Amoroso (Infobae)
- Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)
Voz periodística del deporte
- Gastón Edul (Olga)
- Octavio Gencarelli (Gelatina)
- Seba Varela del Río (Vorterix)
Talento Revelación
- Tomás Limansky (Gelatina)
- Anacleta (Blender)
- Ángela Torres (Luzu TV)
- Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
- Luli González (Olga)
- Lola Latorre (La Casa Streaming)
Entrevistador
- Migue Granados (Olga)
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
- Julia Mengolini (Futurock)
- Juan Pablo Varsky (Clank!)
- Andrés Duka (Carnaval)
- Mili Hadad (Infobae)
Streamer
- Martín Cirio
- La Cobra
- Davoo Xeneiza
- Spreen
- Mernosketti
- Coker
- Juli Manzotti
Interés general
- Nadie Dice Nada (Luzu TV)
- Paren la Mano (Vorterix)
- Hay Algo Ahí (Blender)
- Furia Bebé (Futurock)
- TDT (Olga)
- Story time (Bondi Live)
Figura humorística masculina
- Guille Aquino (Blender)
- Nachito Saralegui (Vorterix)
- Palao Khe (Olga)
- El Trinche (Luzu TV)
- Martín Garabal (Luzu TV)
- Rober Galati (Vorterix)
- Leo Greco (Canal 22 Streaming)
Figura humorística femenina
- Noe Custodio (Olga & Gelatina)
- Momi Giardina (Luzu TV)
- Anita Espósito (Luzu TV)
- Charo López (Gelatina)
- Anacleta (Blender)
- Malena Guinzburg (Vorterix)
Co-conducción masculina
- Juan Ruffo (Blender)
- Germán Beder (Vorterix)
- Damián Betular (Olga)
- Marcos Aramburu (Gelatina)
- Santi Talledo (Luzu TV)
- Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)
Conducción femenina
- Nati Jota (Olga)
- Malena Pichot (Futurock)
- Paula Chaves (Olga)
- Vicky Garabal (Luzu TV)
- La Tora (Luzu TV & Streams Telefe)
- Sofi Martínez (Streams Telefe)
Conducción masculina
- Luquitas Rodríguez (Vorterix)
- Tomás Rebord (Blender)
- Migue Granados (Olga)
- Nicolás Occhiato (Luzu TV)
- Ángel de Brito (Bondi Live)
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
