Adelanto de "Supergirl": el tráiler y la charla exclusiva con Milly Alcock y Craig Gillespie

Este estreno no es solo una película más en la cartelera de 2026; es la confirmación de que DC apuesta por el liderazgo femenino y por explorar las grietas emocionales de sus héroes, asegurando que "Supergirl" se convierta en una pieza fundamental del nuevo canon.

La expectativa alrededor de la película es máxima, y aunque su estreno está pautado para el 25 de junio de 2026, la campaña de anticipación ya está en marcha. Hace unos días, minutouno.com tuvo la posibilidad de acceder de forma exclusiva al tráiler de la película, que ya se encuentra disponible para el público, revelando las primeras imágenes de Milly Alcock en acción.

Además, fuimos parte de una conferencia de prensa global organizada por DC, donde Alcock y el director Gillespie respondieron todas las preguntas, en un evento virtual que fue hosteado por el propio James Gunn, consolidando la relevancia de la película en el futuro de la franquicia.

La conferencia de prensa de "Supergirl"

Luego de la posibilidad de ver el tráiler de "Supergirl" por adelantado, el cual me dejó completamente impactada e incluso con ganas de ver más sobre esta nueva versión de la prima de "Superman", escuchar a la propia protagonista hablando sobre cómo fue la construcción del personaje y cómo fue llevar adelante un personaje con carga me hizo entender el nivel que tendrá este film.

El compromiso es evidente y, pese a lo endeble que estuvo siendo DC en el último tiempo con producciones que dejaron mucho que desear, esta historia será la que ayude a reapuntar a la franquicia.

En ese sentido, quien comenzó hablando fue el propio Craig Gillespie quien explicó qué le entusiasmó y qué desafíos encontró a la hora de traer una vez más a esta superheroína a la pantalla grande. "Para mí, es doble. Primero, cuando escuché que James [Gunn] y Peter [Safran] se harían cargo de DC, me interesé mucho porque amo el trabajo de James. Me encanta el tono. Siento una afinidad de sensibilidad con lo que a mí me gusta hacer y lo que James ha hecho. Y siempre he admirado mucho eso. Y la idea de que ahora fueran a hacerse cargo del estudio se sintió como una enorme oportunidad", comenzó diciendo el director.

Luego, agregó: "Y luego llegó el guion, y el guion de Ana [Nogueira] era tan bueno. Y el tono... fue la primera vez que leí un guion de superhéroes que, para mí, podía entender el tono y qué hacer con él. Y me involucré por completo. Así que, tratar de entrar y verlos y convencerlos".

"Y, en tercer lugar, Milly [Alcock] ya había sido seleccionada. Hice mi tarea sobre Milly y vi la televisión australiana que ha hecho. Ya estaba familiarizado con La Casa del Dragón y no podría estar más entusiasmado con ella como protagonista. Es una gran... Esa combinación, ese guion con Milly, con ustedes supervisándolo, porque el guion va a algunos lugares muy oscuros y difíciles para el personaje. Y sentí que ustedes duplicarían la apuesta por eso. Milly era tonalmente perfecta para ello. Y ella tiene esta vulnerabilidad y este humor y esta accesibilidad, pero la fuerza y esta naturaleza seráfica que está integrada en su propio ADN eran perfectas. Así que, con toda la combinación, simplemente no podía esperar para entrar y presentar mi caso", destacó después.

Fue entonces que Gunn optó por hablar con la propia actriz a quien le pidió que defina a su personaje y lo compare con Superman, explicando las diferencias. "Así que Supergirl, en comparación con Superman, ha tenido una crianza completamente diferente. Ella fue criada en un planeta que se estaba muriendo. Todos los que conoció y amó están muertos. Así que eso crea una personalidad muy cínica, dura... No confía en mucha gente. Tiene un muro levantado. Tiene un muro muy grande levantado y es muy escéptica con la gente. Y Clark [Superman] es lo opuesto a eso. Él confía de forma muy abierta. Él espera lo bueno de la gente. Él ha tenido una vida muy protegida y, además, él está fingiendo", definió la actriz y dejó en claro: "Kara nunca finge. Si no se siente bien, lo sabrás. Ella no tiene una fachada, lo cual, de hecho, es realmente refrescante de interpretar".

Por otro lado, la actriz reveló cuál fue el aspecto de la protagonista que más resonó con ella, así como hizo para canalizar eso en su actuación. "Kara no quiere ser una heroína. Y creo que hay una similitud entre mi propia experiencia personal como actriz y la capacidad de empatizar con tener que asumir un determinado papel y un cierto tipo de expectativa externa, porque sientes que no te lo mereces. Y creo que pude resonar con eso. Yo pensaba: 'Ella tiene que ser, en cierto modo, la heroína de su propia historia'. Y creo que a muchos de nosotros nos cuesta hacer eso y sentirnos dignos de ello. Esa es mi respuesta", dijo de manera directa.

Mientras ella contó esto, el propio director del film asintió dando a entender que estaba de acuerdo con su respuesta. De hecho, dijo de forma tranquila: "me encanta esa respuesta". Por eso es que después explicó qué es lo que trae Milly al personaje que a él le encantó.

"Ella tiene un espíritu rebelde, Milly. Y este personaje tiene mucha armadura y usa su humor y su cinismo para protegerse. Hay una cualidad muy punk en ello, y Milly simplemente lo abrazó todo. Le resulta tan sencillo sumergirse en ese papel y hacerlo con un cierto sentido de compasión por debajo, pero puedes sentir la vulnerabilidad, puedes sentir las fracturas en aquello con lo que está luchando, pero aún así tiene una dureza. Y es un baile complicado", explicó y cerró: "Tonalmente, siempre es muy difícil encontrar un actor que pueda hacer ese baile de entrar y salir del humor, pero manteniéndose anclado y sintiendo que proviene de un lugar emocional. Y ella hace eso maravillosamente".

Así fue cómo la actriz y el director dejaron en evidencia no solamente que se creó un gran grupo detrás de este film sino que también hubo una responsabilidad emotiva a la hora de llevar a pantalla a una superheroína que tiene altos precedentes en los cómics y en el cine.

Sinopsis oficial de "Supergirl"

Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.

Alcock comparte elenco con Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa. La película es producida por los codirectores de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, y está basada en personajes de DC. Supergirl se basa en los personajes creados por Jerry Siegel y Joe Shuster.