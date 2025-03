Graciela Alfano reveló la verdad sobre la foto íntima con Ronaldinho: qué pasó

En "La Noche de Mirtha", la conductora no dudó en preguntar directamente: “¿Te hiciste una foto desnuda?”. La respuesta fue franca y sin tapujos: “Sí, es que me encanta. Estoy muy bien con mi cuerpo”.

alfano foto ducha

Sin embargo, la mítica conductora continuó indagando sobre el origen de la fotografía y preguntó quién había sido el responsable de la toma. Fue entonces cuando Graciela aclaró todos los rumores, asegurando que el excrack de la Selección de Brasil no estuvo involucrado en la foto que tanto dio de qué hablar.

“Me lo han preguntado porque justo me había encontrado con Ronaldinho. Viste que la gente inventa. Saqué una foto con Ronaldinho en el ascensor y todos creían que él me había sacado la foto”, explicó Graciela con humor. La exvedette desmintió rotundamente que el brasileño tuviera algo que ver con la imagen, y reveló que la foto fue tomada por una de las chicas del hotel donde se encontraba.

image.png

“Le dije a la chica del hotel, 'te tienes que quedar inmóvil aquí. No te puedes mover porque mi brazo está tapando justo lo que tiene que tapar. No te muevas'. Sacó una toma buenísima. Se viralizó y bueno, me encantó”, contó con total naturalidad.

De esta forma, Alfano desmintió las versiones que habían circulado en los medios y dejó en claro que la foto no tenía nada que ver con Ronaldinho.