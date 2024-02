La hermana de Furia hizo el arco de Artemisa en Gran Hermano: qué significa

Entonces la mirada aguda del público captó un momento clave en la visita de Coy, quien anunció que dejaría un regalo y luego pasó al baño y dijo "me lavo un poquito las manitos porque estuve haciendo de las mías afuera".

Coy siguió su paseo por la casa y al llegar a donde estaba el resto de los "hermanitos" hizo un ademán como de tirar una flecha hacia donde estaban Lisandro Navarro, Agostina Spinelli y otros participantes que desean que Furia se vaya de "Gran Hermano 2024".

arco de artemisa

El arco y la flecha son símbolos de la diosa griega Artemisa y por eso los seguidores de Furia, cuyo nombre real es Juliana Scaglione, creen que Coy lanzó un hechizo de protección para su hermana en detrimento de Lisandro, Agostina y el resto.

El objetivo de esa maniobra no es provocar el daño a terceros sino repeler la mala energía, las envidias y la mala suerte que fueron dirigidas hacia la persona a proteger. Por eso a veces el gesto puede estar acompañado por frases como "todo el mal que me has deseado con la fuerza de tres veces se te regresará multiplicado".

"Sos hermosa, magnética, inmensa. Te amo", le repitió Coy con fe de hermana a Furia, que seguía inmóvil en la entrada de la casa. "Te quiero, sos preciosa, sos aire", insistió, mientras ambas respiraban en un abrazo.