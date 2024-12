Gran Hermano anunció que sancionará a toda la casa: el insólito motivo

El encargado de comunicar esta difícil noticia a sus compañeros fue Luca Figurelli, el joven de 18 años oriundo de Berazategui que esta semana tiene en sus manos el liderazgo. Tras advertir la postura del "Big", se espera que en la gala de esta noche Santiago del Moro informe a la casa cuál será la pena por haber decidido abandonar el desafío que podría haberles valido el 100% del dinero destinado a la comida de toda la semana.

Gran Hermano sancionará a la casa por abandonar la prueba semanal: las repercusiones

Luego de que Luca informara a sus compañeros el enojo del dueño de la casa más famosa del país, Sandra Priore fue una de las que alzó la voz para mostrar su disconformidad: "Lo que pasa que si uno sabe que va a haber una sanción extrema, no lo hace, no abandona. Pero acá no se sabe. Digo, tendría que estar en el escrito", sostuvo una de las más grandes de la competencia.

"No me parece justo que no lo hayan puesto. Si hay tantos ítems que están marcados en un reglamento, ahí tiene que decir 'no se puede abandonar'. Entonces, si uno después de leer 'no se puede abandonar', abandona igual, esa es otra historia", lanzó.

Placa positiva: este jueves se salvan 10 participantes

La producción de Telefe decidió pegar un volantazo a tres semanas de iniciado el ciclo: todos los participantes -excepto Luca, que es el líder de la semana- están en placa y el público debe elegir a su favorito, es decir, a quién quiere que continúe en el juego, contrariamente a la placa negativa, donde la gente elige a quién eliminar de la competencia.

En este sentido, corren riesgo aquellos que no han sabido o no han querido levantar el perfil en el inicio del reality, para no quedar pegados a ningún grupo. Las personalidades más fuertes, en tanto, parecieran que serán las primeras en ser salvadas, justamente por el ingrediente que aportan al juego. En este grupo podrían estar Santiago "Tato" Algorta y su archi-enemigo Ulises Apóstolo, así como también Brian Alberto, Luz Tito o Andrea Lázaro.

¿Quién abandonará el juego esta vez?

