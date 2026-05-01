Más cambios: qué pasa hoy viernes con Gran Hermano
Después de varios días intensos, Telefe confirmó si el reality saldrá al aire o es levantado una vez más.
La casa de Gran Hermano no da respiro y, después de un jueves explosivo marcado por la expulsión y un picante debate con Sol, este viernes cambia el clima pero no la intensidad. La pantalla se prepara para una nueva edición de “La noche de los ex”, el ciclo que analiza todo lo ocurrido en la semana dentro del reality.
El programa estará conducido por Robertito Funes Ugarte, quien junto a los panelistas repasará los momentos más destacados, las polémicas y las estrategias que se fueron tejiendo en los últimos días. Como ya es habitual, también estarán presentes ex participantes que aportarán su mirada desde la experiencia y reavivarán los debates más calientes.
La gala llega en un momento clave del juego, con la casa todavía convulsionada por lo ocurrido en las últimas horas y con vínculos cada vez más tensos entre los jugadores. En ese contexto, se espera que el análisis no solo gire en torno a lo que ya pasó, sino también a lo que se viene.
Uno de los puntos centrales de la noche será el anticipo del repechaje, que ya genera enorme expectativa tanto dentro como fuera del reality. Según adelantaron, el regreso de exjugadores y la posible entrada de nuevos participantes se concretará el próximo miércoles 20 de mayo, en una gala que promete cambiar por completo el rumbo del juego.
Así, entre debates, opiniones cruzadas y pistas sobre lo que vendrá, este viernes se perfila como una parada clave para entender el presente de la casa y anticipar una de las semanas más decisivas de la temporada.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La Noche de los Ex de Gran Hermano se podrá ver este viernes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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