Fecha confirmada: cuándo será el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2050052909635629174&partner=&hide_thread=false Ya hay fecha para el repechaje



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Quiénes participarán del repechaje de Gran Hermano

A diferencia de otras ediciones, esta vez todos los participantes de la temporada estarán habilitados para regresar, sin excepciones. “Todos los jugadores de esta temporada están habilitados a regresar a la casa”, había explicado previamente Del Moro, remarcando que será el voto del público el que definirá quiénes obtendrán una segunda oportunidad.

Este cambio en las reglas abre un abanico mucho más amplio y polémico: desde quienes abandonaron el juego por decisión propia hasta quienes fueron expulsados o debieron irse por situaciones personales podrán intentar volver. Así, figuras que generaron fuerte repercusión dentro y fuera de la casa podrían reingresar y alterar por completo la dinámica.

El repechaje no solo reaviva viejas rivalidades, sino que también pone en juego nuevas alianzas y estrategias. Con la posibilidad de ingresos inesperados y regresos cargados de cuentas pendientes, la casa se encamina a vivir una de las semanas más intensas de toda la edición.