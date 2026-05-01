Fecha confirmada: cuándo será el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada
Con cambios en la grilla y una modalidad inédita, el regreso de viejos participantes promete tensión, revancha y estrategias renovadas.
La tensión en Gran Hermano Generación Dorada no da respiro y ahora suma un condimento explosivo: el repechaje. En una semana cargada de nervios, nominaciones y eliminaciones que mantienen en vilo tanto a los jugadores como al público, el conductor Santiago del Moro confirmó en vivo cómo será una de las instancias más esperadas de la temporada.
La casa está más picante que nunca y en los próximos días la tensión volverá a crecer con el ingreso de más personas, lo que hará que las alianzas y estrategias se modifiquen. Esta será una gran apuesta de Telefe para intentar mejorar el rating y lograr que el público siga de cerca lo que ocurre en el reality.
Cuándo será el repechaje de Gran Hermano
Según anunció Del Moro, el domingo 17 de mayo se llevará a cabo una nueva gala de eliminación que dejará a un participante fuera de la casa y, al mismo tiempo, dará inicio a la placa del repechaje. Ese será el primer paso de una semana atípica en la programación de Telefe.
El lunes 18, el reality no saldrá al aire debido a la transmisión de los premios Martín Fierro, mientras que el martes 19 la pantalla estará ocupada por el partido de Boca Juniors frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. Pero toda la atención volverá el miércoles 20 de mayo, cuando finalmente se concrete el esperado regreso.
“El 20 de mayo vuelven los ex más los nuevos. El repechaje, los nuevos. Y agárrense porque hay cosas importantes por delante”, anticipó el conductor, dejando en claro que se viene una etapa determinante.
Quiénes participarán del repechaje de Gran Hermano
A diferencia de otras ediciones, esta vez todos los participantes de la temporada estarán habilitados para regresar, sin excepciones. “Todos los jugadores de esta temporada están habilitados a regresar a la casa”, había explicado previamente Del Moro, remarcando que será el voto del público el que definirá quiénes obtendrán una segunda oportunidad.
Este cambio en las reglas abre un abanico mucho más amplio y polémico: desde quienes abandonaron el juego por decisión propia hasta quienes fueron expulsados o debieron irse por situaciones personales podrán intentar volver. Así, figuras que generaron fuerte repercusión dentro y fuera de la casa podrían reingresar y alterar por completo la dinámica.
El repechaje no solo reaviva viejas rivalidades, sino que también pone en juego nuevas alianzas y estrategias. Con la posibilidad de ingresos inesperados y regresos cargados de cuentas pendientes, la casa se encamina a vivir una de las semanas más intensas de toda la edición.
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