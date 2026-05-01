La emoción de Solange Abraham tras dejar Gran Hermano: “Mi familia es todo”

Más adelante, también reveló una experiencia que la marcó dentro de la casa y que cambió su manera de vincularse con el resto de los participantes: "Una vez lo hablé con la persona equivocada, y esa persona lo usó para atacarme. Ahí dije: ‘nunca más’. Reconfirmé que el juego va por un lado y lo personal por otro. Tenía un perfil bastante jugado".

Con sus emociones a flor de piel, Solange mostró una faceta que hasta ahora había mantenido resguardada y dejó en claro que, más allá del reality, hay vínculos que para ella están por encima de cualquier estrategia.