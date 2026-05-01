La emoción de Solange Abraham tras dejar Gran Hermano: “Mi familia es todo”
Luego de una salida cargada de tensión, la ex participante explicó los verdaderos motivos detrás de su decisión.
La salida de Solange Abraham de Gran Hermano Generación Dorada dejó mucha tela para cortar. Su despedida de la casa estuvo atravesada por la incomodidad, algunas diferencias con la producción y un clima de tensión que se trasladó también al debate posterior, donde mantuvo su postura firme frente a los panelistas y no esquivó ninguna pregunta.
Sin embargo, detrás de esa imagen fuerte y desafiante, apareció una versión mucho más vulnerable. Con el correr de las horas, la ex participante comenzó a abrirse sobre los motivos reales que la llevaron a dar un paso al costado, dejando en claro que la distancia con su familia, y especialmente con su hija, terminó pesando más de lo que imaginaba.
Aunque reconoció que la decisión no fue sencilla y que se fue con cierta frustración por no poder seguir compitiendo, eligió priorizar lo personal por encima del juego. La sensación de estar lejos de los suyos fue creciendo día tras día dentro de la casa hasta volverse imposible de manejar.
Ya fuera del reality, Solange visitó el programa Cortá por Lozano, donde la emoción terminó ganándole. Al hablar de su familia, no pudo contener el llanto y dejó al descubierto su costado más íntimo.
"Soy una madre que ama muchísimo a su hija, y es mi prioridad. Soy una hija que lo da todo por su madre. Perdón si me emociono, pero mi familia es todo. Lo hablaba en el confesionario", expresó entre lágrimas.
Más adelante, también reveló una experiencia que la marcó dentro de la casa y que cambió su manera de vincularse con el resto de los participantes: "Una vez lo hablé con la persona equivocada, y esa persona lo usó para atacarme. Ahí dije: ‘nunca más’. Reconfirmé que el juego va por un lado y lo personal por otro. Tenía un perfil bastante jugado".
Con sus emociones a flor de piel, Solange mostró una faceta que hasta ahora había mantenido resguardada y dejó en claro que, más allá del reality, hay vínculos que para ella están por encima de cualquier estrategia.
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