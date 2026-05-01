Fuerte cruce en Gran Hermano: Gladys "La Bomba Tucumana" estalló contra Luana Fernández
La cantante protagonizó uno de los momentos más tensos dentro de la casa tras acusar a la influencer de faltarle el respeto.
La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por un intenso enfrentamiento entre Gladys La Bomba Tucumana y Luana Fernández. Lo que en un principio parecía un roce menor terminó convirtiéndose en un fuerte cruce que dejó frases explosivas y un clima cargado dentro del reality.
Todo se desató luego de una conversación que Gladys mantuvo con el conductor Santiago del Moro, en la que recordó a su pareja, Luciano Ojeda, fallecido en mayo de 2025 tras atravesar una dura enfermedad. Ese momento emocional marcó un antes y un después en su ánimo dentro de la casa.
Poco después, la artista decidió enfrentar directamente a Luana, a quien acusó de haberla juzgado y faltado el respeto. En medio de la discusión, lanzó una frase contundente: “Mi marido no pudo saber nunca lo que es tener 60; ojalá que vos puedas llegar porque no sabés si vas a cumplir 60”.
Lejos de calmarse, Gladys profundizó su enojo al asegurar que la influencer había insinuado que ella tenía intenciones con Franco Zunino: “Me dijiste que yo lo estaba buscando aunque tengo 40 años más que él. No soy una chica como vos que recién está empezando, tengo una profesión y soy una persona famosa, aunque no me guste decirlo”.
La cantante también dejó en claro cuánto le afectó la situación personal que atraviesa: “Hace 11 meses que se murió mi esposo y vos no podés creer que estoy buscando el pito de él, lo que, aparte, no es verdad. Ahora, quizás, vemos qué onda. Me mandaste a dormir por el bajón anímico que tuve”.
En un descargo que se extendió por varios minutos, “La Bomba” elevó aún más el tono y lanzó una advertencia directa: “Decí que fui buena con vos, porque yo soy bravísima, soy tremenda y te puedo hacer la vida imposible acá adentro si quiero. Para algo tengo 61 años. Puedo hacer que no existas acá si quiero, pero no, no lo voy a hacer porque soy divina, porque te veo como una hija y como una niña que puede cometer errores”.
Finalmente, ya sobre el cierre de su monólogo, Gladys apuntó a lo que más le dolió de toda la situación: “Me trataste de buscadora de pitos en la televisión. Eso es lo único que no te disculpo y esa es la parte que más me duele: que me hayas dejado expuesta como si fuera una vieja puta”.
El cruce no pasó desapercibido ni dentro ni fuera de la casa, y promete tener consecuencias en la convivencia y en la estrategia de cara a las próximas galas.
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