Fuerte cruce en Gran Hermano: Gladys "La Bomba Tucumana" estalló contra Luana Fernández

La cantante también dejó en claro cuánto le afectó la situación personal que atraviesa: “Hace 11 meses que se murió mi esposo y vos no podés creer que estoy buscando el pito de él, lo que, aparte, no es verdad. Ahora, quizás, vemos qué onda. Me mandaste a dormir por el bajón anímico que tuve”.

En un descargo que se extendió por varios minutos, “La Bomba” elevó aún más el tono y lanzó una advertencia directa: “Decí que fui buena con vos, porque yo soy bravísima, soy tremenda y te puedo hacer la vida imposible acá adentro si quiero. Para algo tengo 61 años. Puedo hacer que no existas acá si quiero, pero no, no lo voy a hacer porque soy divina, porque te veo como una hija y como una niña que puede cometer errores”.

Finalmente, ya sobre el cierre de su monólogo, Gladys apuntó a lo que más le dolió de toda la situación: “Me trataste de buscadora de pitos en la televisión. Eso es lo único que no te disculpo y esa es la parte que más me duele: que me hayas dejado expuesta como si fuera una vieja puta”.

El cruce no pasó desapercibido ni dentro ni fuera de la casa, y promete tener consecuencias en la convivencia y en la estrategia de cara a las próximas galas.