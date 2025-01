Gran Hermano: así fueron los emotivos "Congelados" de Santiago y Ulises con sus mamás

En este sentido y tras una gala que dejó eliminada del juego a Petrona, Santiago del Moro había adelantado qué familiares iban a ingresar en la noche de este jueves. Los beneficiados fueron Tato y Ulises.

"Hoy Petrona en vivo. Congelados x2 (madres Tato y Ulises)", escribió Del Moro, con el conteo de cuántas horas faltaban para el momento emotivo.

Así fueron los "Congelados" de Santiago y Ulises

La primera en ingresar este jueves fue la madre de Tato. Como bien explicó él en varias ocasiones, no lloró aunque se lo vio feliz de recibir a la mujer a la que luego destacó en diálogo con Del Moro.

Luego fue el turno de Ulises. Su madre entró por la puerta giratoria justo cuando todo estaban en el patio, y el politólogo cordobés, siempre tan expresivo, no pudo evitar quebrarse al verla, aunque sí logro no moverse para no ser sancionado.

Un abrazo y unas palabras de aliento Ulises recibió a su mamá en la casa



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 31, 2025

Habrá una nueva eliminación este domingo

Tras la sorpresiva eliminación de Petrona, nuevamente se abrió la placa positiva para que la gente pueda votar a su favorito. De esta manera, excepto Claudio "Papucho" Di Lorenzo, toda la casa está sometida a la buena voluntad del público.

Los nominados:

Brian Alberto

Chiara Mancuso

Jenifer Lauría

Juan Pablo De Vigili

Katia Fenocchio

Lourdes Ciccarone

Luz Tito

Luciana Martínez

Martina Pereyra

Sofía Buscio

Santiago Algorta

Sandra Priore

Ulises Apóstolo

