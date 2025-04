Gran Hermano: el fuerte grito en contra de Chiara que desestabilizó a los jugadores

Frente a esta situación, los participantes saben que tienen prohibido reaccionar, ya que cualquier comentario sobre gritos del exterior puede derivar en sanciones. A pesar de ello, Sandra no pudo ocultar algunos gestos, los cuales fueron captados por Lourdes Ciccarone.

Al retomar la conducción, Santiago del Moro no dejó pasar la situación y lanzó una advertencia: “Ojo lo que hacen con los gritos, chicos”. Intentando justificar su reacción, Sandra comentó: “Salimos, cag...”, a lo que el conductor replicó: “Por eso, los gritos no existen”.

Chiara

Del Moro insistió en que los participantes deben ignorar cualquier mensaje externo: “Que no los desestabilice un grito de afuera. No le den bolilla. Cuando escuchan algo, se meten en la casa y no existió. Primero, porque pueden sancionarlos nuevamente, y después porque se hacen la cabeza con un mundo que nada que ver a lo que puede pintar alguien”, explicó.

En esa misma línea, el animador les recordó la importancia de mantener la concentración en el juego y no permitir que factores externos afecten su ánimo: “No les den la posibilidad de que les cambie el humor a favor y en contra. No puede interferir el comentario de alguien que está afuera en personas que están hace cinco meses encerradas. Escuchan un grito y se meten. No existe. Todo tiene intención, es para generar algo. No es de buena onda o de mala onda. Es lo que pasa en la casa, el resto, de palo”, concluyó.

Cabe recordar que, aunque durante un tiempo se habían suspendido las sanciones por hablar de gritos, las reglas volvieron a endurecerse recientemente, prohibiendo tanto las referencias a comentarios externos como los complots dentro del reality.