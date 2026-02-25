Gran Hermano Generación Dorada: por qué una participante abandona el reality, 48 horas después del debut
Según confirmó la producción de Telefe, una de las nuevas jugadoras de "Generación Dorada" decidió abandonar el certamen tras un problema familiar.
La actual edición de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un momento de profunda consternación. Daniela De Lucía, una de las participantes que mayor expectativa había generado desde su ingreso, recibió en las últimas horas la noticia más difícil: el fallecimiento de su padre. Ante este hecho devastador, la comunicadora e influencer tomó la determinación inmediata de retirarse de la competencia para priorizar el acompañamiento a su familia y participar de las exequias.
El anuncio se dio a conocer a través de las plataformas oficiales del programa, donde se detalló el contexto de la pérdida. Según el comunicado emitido por la producción: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.
Dada la sensibilidad de la situación, el equipo del reality activó los protocolos de asistencia necesarios para abordar la noticia con la mayor delicadeza posible. Desde la organización aseguraron que la participante no estuvo sola en este proceso: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos. Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.
Este episodio reaviva el debate sobre el manejo de noticias familiares dentro del encierro. En la temporada anterior, se vivió una situación diferente cuando la abuela de Martina Pereyra falleció y su entorno decidió postergar la comunicación del deceso, decisión que generó una fuerte polémica y críticas por el impacto emocional que sufrió la joven al enterarse una vez finalizada su participación.
Daniela De Lucía llegó al programa precedida por una sólida trayectoria en los medios. Reconocida por su labor como panelista en el ciclo conducido por Karina Mazzocco, la oriunda de Tandil se destaca también como coach, escritora e influencer con una comunidad de más de 439 mil seguidores en Instagram. Su perfil, basado en el análisis de la conducta y la comunicación, la posicionaba como una estratega de peso dentro de la casa.
En su presentación, se definió como “un poco loca” y subrayó que su paso por el certamen representaba, fundamentalmente, un desafío profesional. Durante su estadía, recibió el respaldo de figuras del espectáculo como Andrea del Boca, con quien mantiene una relación cercana tanto en lo laboral como en lo personal.
La salida de Daniela deja un vacío significativo en la dinámica de la "Generación Dorada". La producción ha manifestado su absoluto respeto por la decisión de la participante de anteponer su bienestar familiar a la competencia, y se espera que en la gala de esta noche se brinden mayores precisiones sobre cómo se reestructurará el juego tras esta inesperada partida.
