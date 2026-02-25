El descargo de Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach, en el que buscó despegarse de ella
El flamante participante del reality aseguró que quiere ser reconocido por su identidad y no por su vínculo con su última pareja.
La nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada ya comenzó a dar que hablar y uno de los primeros en quedar bajo la lupa fue Manuel Ibero. Apenas instalado en la casa más famosa del país, el jugador decidió marcar territorio y dejar en claro cuál es su objetivo personal dentro del juego: desprenderse de la etiqueta que lo persiguió desde su relación con Zoe Bogach, exparticipante de una temporada anterior.
Durante una charla distendida en el gimnasio con otros concursantes, Manuel fue directo: “Ahora soy Manuel, ya dejé de ser el ex de Zoe. Esa es una de las razones por las que yo quería entrar, no quiero ser el ex de nadie. Tengo bastante que aportar para que me conozcan por una relación”. Con esa frase, dejó en evidencia que su ingreso al programa también responde a una búsqueda de identidad propia.
Lejos de esquivar el tema, profundizó sobre el vínculo que mantuvo con Zoe y optó por una postura conciliadora. “Yo no hablaría mal de una persona a la que quise. Es hipócrita decir ‘me manipulaba’ si vos lo permitiste. De la piba no tengo nada que decir más que cosas buenas. Me ayudó un montón y lo tomo con un aprendizaje”, expresó.
Fue justamente esa reflexión la que detonó el debate en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron el concepto de “permitir” en el marco de relaciones donde puede haber manipulación, y consideraron que sus palabras minimizaban situaciones sensibles. En pocas horas, los comentarios se multiplicaron y el tono fue mayoritariamente crítico.
“¿Por qué le estamos dedicando tiempo a este pibe?”, “Pero si entró por ser el ex de...”, “¿Cómo va a decir que una víctima permitió ser manipulada?”, “Se va primero” y “Entró para hacerse odiar”, fueron algunas de las frases que circularon con fuerza en distintas plataformas.
Así, lo que parecía un intento por construir una identidad independiente terminó convirtiéndose en su primera gran controversia dentro del programa. En un formato donde cada palabra pesa y se analiza en detalle, Manuel quedó expuesto a la mirada implacable del público, que ya empezó a definir posiciones. El juego recién empieza, pero su nombre ya quedó instalado en la conversación digital.
