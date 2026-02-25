Gran Hermano Generación Dorada arrancó con polémica: faltan camas y estallaron las redes

La nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada comenzó con una sorpresa que no pasó inadvertida. En la primera gala, el conductor Santiago del Moro anunció que la casa alberga a 28 participantes, pero solo dispone de 26 camas. La noticia cayó como una bomba entre los jugadores, que de inmediato entendieron que dos de ellos deberían dormir fuera de las habitaciones tradicionales.