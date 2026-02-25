Shippeo en Gran Hermano: la hija de Andrea del Boca habló del supuesto romance
Anna Chiara opinó sobre la cercanía entre su madre y un participante del reality, no descartó el vínculo y alimentó las especulaciones en redes.
La posible historia de amor de Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano sumó un capítulo inesperado y generó revuelo en redes sociales. En medio de las especulaciones por la cercanía entre la actriz y uno de los concursantes, fue su hija, Anna Chiara del Boca, quien decidió romper el silencio y opinar sin filtros sobre el supuesto romance.
Todo comenzó cuando varios televidentes detectaron cierta química entre Andrea del Boca y uno de los participantes del reality, lo que rápidamente dio lugar a teorías, “shippeos” y comentarios virales. Aunque dentro de la casa no hubo declaraciones explícitas ni escenas románticas confirmadas, las miradas cómplices y algunos intercambios bastaron para instalar el tema en redes.
Lejos de mostrarse incómoda, Anna Chiara tomó el asunto con humor durante una transmisión vinculada al programa y dejó frases que no pasaron desapercibidas. Según expresó, la idea de que su madre pueda encontrar el amor le resulta positiva y hasta deslizó, en tono distendido, que no le molestaría la posibilidad de sumar “un nuevo papi”. Sus declaraciones encendieron aún más las especulaciones y alimentaron el debate sobre los romances en edades más maduras dentro de los realities.
Por el momento, Andrea del Boca no hizo comentarios directos sobre el supuesto vínculo y, dentro del juego, se mostró más enfocada en la convivencia y en su costado emocional que en una estrategia romántica. Sin embargo, el público sigue atento a cada gesto y cada conversación que pueda confirmar —o descartar— que la historia avance.
En redes sociales, el tema divide aguas: mientras algunos celebran la posibilidad de un romance que rompa estereotipos, otros creen que se trata más de una construcción mediática que de un vínculo real. Lo cierto es que, confirmada o no, la versión ya se convirtió en uno de los ejes de conversación de Gran Hermano 2026 y promete seguir dando que hablar en las próximas galas.
