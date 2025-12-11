Quién es Agustina Kogan, la influencer fan de Lautaro Martínez vinculada al Kun Agüero
Por esto, el exfutbolista habría puesto fin a su relación con Sofía Calzetti. Todo ocurre a solo un año del nacimiento de su primera hija juntos, Olivia.
El Kun Agüero puso punto final a su relación con Sofía Calzetti después de una supuesta infidelidad que habría ocurrido tras seis años juntos y siendo padres de una hija de un año. Según trascendió, el exfutbolista habría mantenido un acercamiento con la modelo Agustina Kogan, conocida en redes por su admiración por Lautaro Martínez, lo que terminó por quebrar definitivamente el vínculo.
La primicia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró que “hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, intentaron pelearla, pero no pudieron y es cuestión de días que lo hagan público". Con esa frase, dejó en claro que la crisis venía de arrastre y que la separación ya era prácticamente un hecho.
El conductor también agregó: “El detonante de la separación no es un engaño, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer“, apuntando directamente a la existencia de un episodio que habría tensado aún más la relación.
Con el correr de las horas, se confirmó que la mujer involucrada era Kogan. Etchegoyen detalló que “después que Sofía se enteró, tuvieron un impasse y luego intentaron volver a la normalidad, pero nunca se pudo recomponer la relación”, señalando que incluso intentaron darse una nueva oportunidad, aunque sin éxito.
Sobre cómo se habría generado el encuentro, el periodista sumó más información: “A mí lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer que venía teniendo charlas por redes sociales y que él la quería conocer. Finalmente, ese encuentro se dio. El nombre que a mí me dan es el de la influencer Agustina Kogan”, concluyó, dejando el tema instalado en el centro de la escena mediática.
