Quién es Agustina Kogan, la influencer fan de Lautaro Martínez vinculada al Kun Agüero

Sobre cómo se habría generado el encuentro, el periodista sumó más información: “A mí lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer que venía teniendo charlas por redes sociales y que él la quería conocer. Finalmente, ese encuentro se dio. El nombre que a mí me dan es el de la influencer Agustina Kogan”, concluyó, dejando el tema instalado en el centro de la escena mediática.