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Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y nueva eliminación

Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y nueva eliminación
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Santiago del Moro

El ciclo que conduce Santiago del Moro está más candente que nunca: las nuevas sorpresas del reality no han hecho más que encender el juego en Telefe.

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El clima en Gran Hermano Generación Dorada está al rojo vivo. Ni siquiera el desembarco de Fabio Agostini -directo desde La Casa de los Famosos- logró apaciguar las estrategias internas. Aunque su llegada fue celebrada, los grupos no detienen su marcha de cara a un juego marca el pulso de la televisión argentina.

Mientras Solange Abraham se encuentra en México y Grecia Colmenares revoluciona la casa, la jugada maestra de la semana quedó en manos de Juani Car, el líder actual, quien utilizó la fulminante contra Franco Zunino y Martín Rodríguez. Con este movimiento, ambos no solo quedaron en placa, sino que perdieron su derecho al voto.

Así las cosas, una nueva semana sacude a los espectadores y promete más emociones en las próximas horas.

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Gran Hermano Generación Dorada: minuto a minuto

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A qué hora ver Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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Manuel Ibero votará con el beneficio del "3, 2, 1"

Lola -ahora exparticipante- otorgó el beneficio "3, 2, 1" a Manuel, su amigo más cercano dentro de la casa. De manera que el exnovio de Zoe Bogach tendrá la oportunidad de darle 3 votos a un compañero, 2 a otro y uno final para una tercera víctima.

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Así fue el ingreso de Fabio Agostini a Gran Hermano

La dinámica de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo conla llegada de Fabio Agostini, quien ingresó a la casa en el marco de un intercambio con La Casa de los Famosos. El español ocupa el lugar de Solange Abraham durante una semana, en una jugada de producción que busca renovar la energía del juego.

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Juani Car es el líder de la semana: así fueron sus jugadas

En primera instancia, fulminó a Franco Zunino este martes por la noche.

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La segunda víctima del líder fue Martín Rodríguez. Así daba sus motivos Juani Car:

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Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano: alegría y desconcierto

La casa vivió un lunes intenso, atravesado por emociones fuertes y un giro inesperado en el juego. La jornada comenzó con la eliminación de Lola, una salida que dejó a los participantes visiblemente afectados y con un clima de tristeza que se hizo sentir en cada rincón.

En ese contexto, también se confirmó la continuidad de Brian Sarmiento, quien logró superar la placa y seguirá una semana más en competencia, en medio de una etapa cada vez más decisiva. Sin embargo, en una casa golpeada y dividida entre la tristeza y alegría, las emociones siguieron a flor de piel, ya que se dio el ingreso que anticipó Santiago del Moro este domingo: Grecia Colmenares se sumó a Gran Hermano Generación Dorada.

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