Nueva gala de nominación en Gran Hermano: quiénes están fulminados y quiénes no votarán hoy
Con la incorporación de Grecia Colmenares y el ingreso temporal de Fabio Agostini, la casa se prepara para una nueva jornada candente.
Arde Gran Hermano Generación Dorada y ni el ingreso de Fabio Agostini (proveniente de La Casa de los Famosos de Telemundo) pudo calmar las aguas entre los participantes. Si bien la mayoría se encuentra feliz por la incorporación temporal del español, cada grupo no deja de tejer en contra de los otros de cara a un nuevo miércoles de nominaciones.
En este sentido, hay que destacar que Juanicar es el líder de la semana. El joven se encargó de fulminar a Franco Zunino y a Martín Rodríguez, impidiéndoles también la posibilidad de ejercer sus votos en la gala de esta noche. A su vez, Lola -ahora exparticipante- otorgó el beneficio "3, 2, 1" a Manuel Ibero. De manera que el exnovio de Zoe Bogach tendrá la oportunidad de darle 3 votos a un compañero, 2 a otro y uno final para una tercera víctima.
Así las cosas, se espera una gala de nominación candente, donde Grecia Colmenares votará por primera vez, así como también lo hará Fabio Agostini.
Cuánto durará el intercambio entre GH y La Casa de los Famosos
El intercambio internacional entre Gran Hermano Generación Dorada (Argentina) y La Casa de los Famosos (Telemundo, EE. UU.) tendrá una duración aproximada de una semana. Según lo anunciado por Santiago del Moro, la estadía de los participantes extranjeros suele ser de 6 o 7 días, un tiempo estándar en este tipo de formatos de "trueque" para agitar la convivencia sin alterar permanentemente la competencia original.
Por ello, Fabio tendrá hasta el domingo para disfrutar de los participantes argentinos, mientras que Sol hará lo suyo en México.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario