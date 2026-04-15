Fabio Agostini no se guardó nada y reveló qué compañera de Gran Hermano le gusta: "Regaladas no"

Más allá de sus declaraciones, lo cierto es que su paso por la casa dejó tela para cortar. En pocas horas, logró instalarse en el centro de las conversaciones, generando tanto apoyo como críticas en redes sociales por su actitud y sus comentarios.

Además, su participación exprés también sirvió para mover la dinámica del juego. Con su presencia, se reactivaron vínculos, tensiones y estrategias que venían algo estancadas, demostrando que, incluso en poco tiempo, un ingreso fuerte puede cambiar el clima dentro del reality.

Con este combo de polémica, sinceridad brutal y exposición mediática, Fabio Agostini volvió a confirmar que sabe cómo llamar la atención, tanto dentro como fuera de la casa.