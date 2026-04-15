Fabio Agostini no se guardó nada y reveló qué compañera de Gran Hermano le gusta: "Regaladas no"
El español, que ingresó de forma temporal a la casa de Argentina, habló sin filtro sobre las participantes.
La llegada de Fabio Agostini a Gran Hermano Generación Dorada generó un sacudón inmediato dentro de la casa. Su estadía, breve pero intensa, no pasó desapercibida, especialmente por el acercamiento que tuvo con Luana Fernández.
Sin embargo, ya fuera del reality y en una charla vía streaming junto a Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera, el español decidió hablar sin vueltas sobre lo que ocurrió y dejó frases que rápidamente se viralizaron.
Consultado por la química que se vio en pantalla con Luana, Agostini fue directo: “A mí las regaladas no me gustan”. La declaración sorprendió, sobre todo porque dentro de la casa se había percibido cierta cercanía entre ambos.
Lejos de quedarse ahí, amplió su mirada y dejó en claro que no estaba enfocado en una sola participante. “Luana es muy guapa, es muy linda. Pero también hay muchas chicas lindas. Yo no me voy a cerrar, no voy a decir ‘aquí’. Lolo es muy guapa también”, dijo, sin esquivar la pregunta.
El momento generó risas en el estudio. “Era obvio… ¿en serio? ¿Cómo te diste cuenta?”, le retrucó Eduardo Carrera. Y Fabio redobló la apuesta: “La pelirroja es linda también”. “Titi”, acotó su compañero. Sin filtro, el influencer cerró: “No le voy a mentir al público. Soy muy sincero”.
Más allá de sus declaraciones, lo cierto es que su paso por la casa dejó tela para cortar. En pocas horas, logró instalarse en el centro de las conversaciones, generando tanto apoyo como críticas en redes sociales por su actitud y sus comentarios.
Además, su participación exprés también sirvió para mover la dinámica del juego. Con su presencia, se reactivaron vínculos, tensiones y estrategias que venían algo estancadas, demostrando que, incluso en poco tiempo, un ingreso fuerte puede cambiar el clima dentro del reality.
Con este combo de polémica, sinceridad brutal y exposición mediática, Fabio Agostini volvió a confirmar que sabe cómo llamar la atención, tanto dentro como fuera de la casa.
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