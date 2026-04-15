Fabio Agostini habló sin filtro de Luana Fernández tras su llegada a Gran Hermano: "Es entre ustedes y yo"

"Muy guapa Luana, pero ojo que esto es entre ustedes y yo", lanzó divertido. Y aunque reconoció el atractivo de Lolo, dejó en claro quién captó más su atención desde su llegada: "Luana es la que mejor me ha atendido desde que llegué. Un 10, muy guapa". Con este arranque, la duda ya está instalada: ¿nacerá algo más durante su breve paso por la casa?