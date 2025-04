Gran Hermano: la furiosa reacción de Chiara tras la eliminación de su hermano

Este premio lo ganó Alberto "Pestañas", novio de Luz. Al ingresar al confesionario, Santiago del Moro le comentó lo que tenía que hacer y casi sin dudar, el español decidió ir por Giovanni, hermano de Chiara.

“Es una decisión muy difícil, entiendo las montañas de emociones que están pasando los familiares acá dentro de la casa, pero el beneficio es que tengo que eliminar a uno de ellos. El elegido es Giovanni”, dijo el “Pestañas”, en referencia al hermano de Chiara.

"Hoy lo eliminas a mi hermano, yo después elimino a Luz del juego", dijo la participante muy molesta con lo que estaba ocurriendo.

Lejos de terminar ahí, "La Cobra" rompió algunos cigarrillos en la cara de Luz, pero no consiguió molestarla. Luego, en una charla con el conductor del reality, lanzó: “Que se agarren, en el juego que se agarren, porque sigo para adelante y más fuerte que nunca porque ellos me quieren bajar y no van a poder, yo estoy más fuerte que nunca, que me sigan fulminando, que me sigan sacando a mi hermano, que me sigan nominando, que voy a seguir".

Ante estos comentarios, Pestañas intentó explicar que “al final cada uno reacciona como reacciona, yo creo que se entiende que me da mucha pena echar a un familiar". Allí, Chiara contratacó al español: “Claro, lo que me falta es que vos juzgues mi juego y mi reacción, lo que me falta, vos de mí no hables, habla de vos“, cerró.