Gran Hermano: la pelea entre Lourdes y Martina rompió una de las amistades más fuertes

En los días previos, Lourdes ya había manifestado su malestar con Martina por su cercanía con Santiago “Tato” Algorta, a quien considera su enemigo dentro del juego. Aunque Martina siempre intentó mantener la armonía con todos, incluso con quienes Lourdes no tolera, este domingo la situación explotó.

Lourdes Martina

Cuando Lourdes fue salvada de la placa de nominados, utilizó ese espacio para lanzar un fuerte mensaje que, aunque sin nombrarla directamente, apuntaba a Martina. “Yo no me vendo. Gracias gente por bancarme. Todos son víctimas, que ‘la pasan mal’, bueno, ahí tienen la puerta. Yo no tengo ganas de irme”, lanzó con dureza.

A continuación, agregó: “Tengo formas bastante bruscas para hablar, pero no soy tibia. Capaz juntarte con uno porque pensás que te puede salvar de la placa por miedo a quedarte sola… yo no tengo ese miedo. No me vendo y espero que eso afuera se vea también”. Martina, visiblemente afectada, no pudo evitar las lágrimas.

El clima en la casa quedó enrarecido, y muchos de los participantes observaron con incomodidad la escena. Esta pelea marca un antes y un después en la convivencia, ya que la amistad entre Lourdes y Martina era una de las más sólidas desde el primer día.

En paralelo, Claudio “Papucho” Di Lorenzo se despidió del reality en un mano a mano con Katia “La Tana” Fenocchio. Agradeció a todos sus compañeros, incluso a aquellos con los que tuvo diferencias, y fue especialmente emotivo su abrazo con Juan Pablo “Devi” De Vigili, quien no pudo contener el llanto.