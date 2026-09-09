Gran Hermano tiene sus tres finalistas: quién fue la eliminada de este miércoles

La eliminación de Luana marcó además el cierre de una etapa para una de las participantes que logró llegar hasta las últimas instancias del reality y que se despidió de la casa justo antes de la gran definición.

Tras conocerse el resultado, la votación se reanudó y el público ya puede volver a elegir a su favorita. A diferencia de las instancias anteriores, en esta etapa se trata de voto positivo, por lo que los seguidores deberán votar por la participante que quieren que se consagre ganadora.

Con Luana fuera de competencia, Yipio, Charlotte Caniggia y Sol ya están en carrera por el título. Ahora comienza la última batalla de Gran Hermano Generación Dorada, en la que cada voto será determinante para definir quién se queda con la edición.