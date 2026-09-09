Gran Hermano tiene sus tres finalistas: quién fue la eliminada de este miércoles
La gala definió el cuarto puesto de la competencia y dejó conformada la placa que disputará la gran definición del reality.
Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus tres finalistas. De cara a la recta final de la competencia, este miércoles se definió el cuarto puesto y una de las cuatro participantes que seguían en carrera tuvo que abandonar la casa antes de la gran noche.
Charlotte Caniggia, Luana, Sol y Yipio llegaron a la gala con la ilusión de continuar en el juego, pero el voto del público determinó que una de ellas debía quedar afuera. La definición se vivió con máxima tensión, especialmente cuando quedaron dos nombres frente a frente.
Las primeras en recibir la noticia fueron Charlotte y Sol, quienes lograron salir de la placa y aseguraron su lugar en la instancia final. De esta manera, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Yipio y Luana.
Luana quedó eliminada de Gran Hermano y se quedó con el cuarto puesto
Después de unos minutos de especulación y tensión dentro de la casa, Santiago del Moro fue el encargado de comunicar la decisión del público. Finalmente, anunció que Luana debía abandonar Gran Hermano, por lo que se quedó con el cuarto puesto de la edición.
De esta manera, Yipio se convirtió en una de las tres finalistas, junto a Charlotte Caniggia y Sol, quienes ya habían asegurado previamente su continuidad en la competencia.
La eliminación de Luana marcó además el cierre de una etapa para una de las participantes que logró llegar hasta las últimas instancias del reality y que se despidió de la casa justo antes de la gran definición.
Tras conocerse el resultado, la votación se reanudó y el público ya puede volver a elegir a su favorita. A diferencia de las instancias anteriores, en esta etapa se trata de voto positivo, por lo que los seguidores deberán votar por la participante que quieren que se consagre ganadora.
Con Luana fuera de competencia, Yipio, Charlotte Caniggia y Sol ya están en carrera por el título. Ahora comienza la última batalla de Gran Hermano Generación Dorada, en la que cada voto será determinante para definir quién se queda con la edición.
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