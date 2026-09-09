Se terminó el amor entre dos ex Gran Hermano: ella lanzó un fuerte mensaje en las redes

También aprovechó el comunicado para agradecer el acompañamiento que recibe de sus seguidores en este momento: “Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón”.

La reacción de Manuel Ibero al comunicado de Lola Tomaszeuski

Tras la publicación de Lola, Manuel Ibero decidió dar su propia versión de la ruptura y marcó una diferencia respecto de la manera en la que su expareja había presentado la noticia.

El ex Gran Hermano sostuvo que nunca llegaron a formalizar el noviazgo y cuestionó que fuera necesario anunciar públicamente el final de la relación.

“Sinceramente no le veo mucho sentido a este comunicado porque no éramos una pareja formal, es decir, nunca llegamos a ser novios”, manifestó.

De todas maneras, Manuel confirmó que el vínculo sentimental había terminado después de aproximadamente tres meses. “Quería comentarles que ya no estamos más juntos con Lola”, señaló.

Además, explicó que la decisión fue tomada entre ambos y aseguró que pretenden conservar una amistad pese a que el romance no funcionó.

“De mutuo y común acuerdo decidimos que como pareja no éramos compatibles y continuaremos nuestro vínculo como una amistad, igual que la que teníamos en la casa”, afirmó.

Cómo comenzó la relación entre Lola y Manuel

La historia entre los jóvenes nació durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada. La cercanía que desarrollaron dentro de la casa continuó una vez terminada su experiencia en el reality y ambos decidieron explorar qué podía suceder entre ellos lejos de las cámaras.

Después de salir del programa, Manuel esperó el regreso de Lola, quien se encontraba de vacaciones en Europa, para reencontrarse y continuar con el vínculo.

Desde entonces, comenzaron a aparecer juntos públicamente y compartieron diferentes momentos en las redes sociales. Sus seguidores acompañaron de cerca el romance y las imágenes de ambos mostraban una relación cercana y cómplice.

Sin embargo, tres meses después, decidieron seguir caminos separados. Mientras Lola explicó que necesita priorizarse en esta etapa de su vida, Manuel remarcó que nunca llegaron a ser formalmente novios y aseguró que ambos coincidieron en que no eran compatibles como pareja.