Quién se va de Gran Hermano previo a la final, según el boca de urna de Pabloschi

De confirmarse esta tendencia, Luana quedaría fuera de la competencia justo antes de la gran definición y Sol, Charlotte Caniggia y Yipio pasarían a disputar los tres lugares del podio, lo que va a desatar un gran debate en las redes sociales. De todos modos, el boca de urna funciona como una referencia previa y el resultado definitivo dependerá de los votos del público.

La gala de este miércoles será la encargada de confirmar si el pronóstico se cumple y quién logra convertirse finalmente en una de las tres finalistas de Gran Hermano Generación Dorada.