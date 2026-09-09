Quién se va de Gran Hermano previo a la final, según el boca de urna de Pabloschi
A horas de una nueva definición, una de las cuatro finalistas aparece como la principal candidata a quedar fuera del reality.
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa su tramo definitivo. Con la gran final cada vez más cerca, Sol, Charlotte Caniggia, Yipio y Luana son las cuatro participantes que todavía continúan en carrera por el título.
Este miércoles, una de ellas deberá abandonar la casa y quedará establecido el cuarto puesto de la competencia. La definición será clave porque, a partir de esta eliminación, quedarán conformadas las tres finalistas que competirán por convertirse en la gran ganadora de la edición.
En medio de la expectativa por conocer quién será la próxima eliminada, comenzaron a circular los primeros datos del tradicional boca de urna de Pabloschi, uno de los relevamientos que siguen los fanáticos del reality para anticipar el resultado de la votación.
Qué dice el boca de urna de Pabloschi
Según el relevamiento difundido por Pabloschi, la participante que aparece por el momento como principal candidata a abandonar Gran Hermano es Luana, quien fue una de las protagonistas de esta edición desde el comienzo y llegó a esta instancia como la última participante original que permanece en competencia.
El pronóstico fue acompañado por una contundente definición de Pabloschi: "Por ahora, bye Luana. La última original", dejando a la jugadora en una posición complicada de cara a la gala que definirá el cuarto puesto.
De confirmarse esta tendencia, Luana quedaría fuera de la competencia justo antes de la gran definición y Sol, Charlotte Caniggia y Yipio pasarían a disputar los tres lugares del podio, lo que va a desatar un gran debate en las redes sociales. De todos modos, el boca de urna funciona como una referencia previa y el resultado definitivo dependerá de los votos del público.
La gala de este miércoles será la encargada de confirmar si el pronóstico se cumple y quién logra convertirse finalmente en una de las tres finalistas de Gran Hermano Generación Dorada.
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