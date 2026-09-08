De cara a la final de Gran Hermano, Tamara Paganini se ilusiona con que no gane Sol: "Confío en la producción"

“Es un flash. Son mujeres con una personalidad muy fuerte que se comieron a los hombres, además, había varios boludos en la casa. Algunas estaban más abajo en carácter y ellas se podían arriesgar más”, señaló.

A la hora de elegir a su favorita, Tamara no dudó y manifestó su apoyo a Yipio. Además, anticipó cómo imagina la definición del reality y se refirió a la evolución de Luana dentro de la competencia. “Quiero que gane Yipio. La final es Luana, Yipio y Sol. Luana remontó un montón. Sobre la posición de Sol, confío en la producción”, sostuvo.

Yipio, participante de Gran Hermano Generación Dorada.

De esta manera, Paganini también respondió a las versiones sobre un supuesto favoritismo hacia algunas participantes. Lejos de alimentar esas especulaciones, la exjugadora dejó en claro su postura y respaldó el trabajo de la producción mientras Gran Hermano Generación Dorada transita sus últimas galas antes de conocer a la ganadora.