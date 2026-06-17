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Gran Hermano EN VIVO: jugada del líder, nominaciones y nueva eliminación en Telefe

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Avanza el juego en GH y nadie quiere quedarse afuera: nuevas estrategias y emociones envuelven a la casa más famosa del país. Todos los detalles.

Gran Hermano EN VIVO: jugada del líder, nominaciones y nueva eliminación en Telefe

Luego de un martes sin pantalla debido a que Telefe transmitió el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Gran Hermano Generación Dorada retoma su programación habitual, ni más ni menos que con una picante gala de nominación que promete emociones fuertes y sorpresa.

Hay que destacar que la espera valió la pena, ya que la noche de hoy promete fuerte contenido para los fanáticos. Santiago del Moro no solo revelará cómo quedará conformada la placa esta semana, sino que también lanzó una advertencia picante: "Hay comunicado del Big", lo que suele ser sinónimo de sanción para los jugadores.

Con la gala de nominación en puerta y cuentas pendientes por saldar, se viene una emisión al rojo vivo en el canal de las pelotas.

Gran Hermano EN VIVO: minuto a minuto

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A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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¿Qué dijo Santiago del Moro sobre la placa y los beneficios del líder en Gran Hermano?

En primer lugar, el conductor detalló que Hanssen, quien ocupará el rol de líder durante esta semana, contará con una facultad especial: podrá dejar sin efecto los votos realizados por cuatro participantes de la casa. Además, dispondrá de otra ventaja estratégica, ya que tendrá la posibilidad de sacar a un jugador de la placa de nominados.

Como cierre de su anuncio, Santiago del Moro confirmó que la placa de esta semana será negativa y estará integrada por al menos ocho participantes.

santiago del moro gran hermano
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

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Atento Turco García: el fogoso beso entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia

La tensión entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia venía creciendo desde hace varias semanas dentro de la casa de Gran Hermano. Miradas, bromas, momentos compartidos y una evidente cercanía habían alimentado las especulaciones de los fanáticos, que seguían con atención cada interacción entre ambos.

Finalmente, durante una actividad relacionada con el Mundial, la situación dio un paso más y terminó con un beso que revolucionó tanto a los participantes como a las redes sociales.

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Ema Mariela Gran Hermano
El fogoso beso en Gran Hermano entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia

El fogoso beso en Gran Hermano entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia

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Fuerte cruce entre Nenu y Luana por Zunino: "No te hagas la picante conmigo"

La eliminación de Zunino de la casa de Gran Hermano no solo dejó tristeza entre algunos participantes, sino que también abrió un nuevo foco de conflicto. Apenas horas después de la salida del jugador, Nenu López y Luana protagonizaron una fuerte pelea cargada de reproches, chicanas y referencias a la relación que cada una mantuvo con él dentro del reality.

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Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle

Todo ocurrió mientras ambas intercambiaban reproches en una acalorada pelea que rápidamente subió de tono. En ese contexto, Andrea manifestó su malestar por distintas situaciones vividas durante la convivencia y apuntó directamente contra Solange.

"Jugaron con la salud", expresó la actriz al recordar algunos de los momentos más difíciles que atravesó dentro de la casa. En la misma línea, mencionó los problemas de presión arterial que sufrió durante el reality y cuestionó el comportamiento de algunos de sus compañeros.

gh andrea del boca

El momento más tenso llegó cuando Del Boca interpretó que Solange avanzaba sobre ella de manera desafiante en plena discusión. Fue entonces cuando lanzó la acusación que sorprendió a los presentes y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del programa.

La pelea no hizo más que profundizar una enemistad que viene creciendo desde hace meses. A fines de marzo, ambas ya habían protagonizado un durísimo enfrentamiento que incluyó gritos, insultos y ataques personales. En aquella ocasión, Andrea cuestionó con dureza a Solange y defendió su extensa trayectoria artística frente a las críticas recibidas.

Desde entonces, la convivencia entre las dos participantes quedó prácticamente rota y cada nuevo cruce parece sumar un capítulo más a una historia de conflictos que mantiene en vilo a los fanáticos del reality.

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