Gran Hermano EN VIVO: jugada del líder, nominaciones y nueva eliminación en Telefe

Live Blog Post

Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle

Todo ocurrió mientras ambas intercambiaban reproches en una acalorada pelea que rápidamente subió de tono. En ese contexto, Andrea manifestó su malestar por distintas situaciones vividas durante la convivencia y apuntó directamente contra Solange.

"Jugaron con la salud", expresó la actriz al recordar algunos de los momentos más difíciles que atravesó dentro de la casa. En la misma línea, mencionó los problemas de presión arterial que sufrió durante el reality y cuestionó el comportamiento de algunos de sus compañeros.

gh andrea del boca

El momento más tenso llegó cuando Del Boca interpretó que Solange avanzaba sobre ella de manera desafiante en plena discusión. Fue entonces cuando lanzó la acusación que sorprendió a los presentes y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del programa.

La pelea no hizo más que profundizar una enemistad que viene creciendo desde hace meses. A fines de marzo, ambas ya habían protagonizado un durísimo enfrentamiento que incluyó gritos, insultos y ataques personales. En aquella ocasión, Andrea cuestionó con dureza a Solange y defendió su extensa trayectoria artística frente a las críticas recibidas.

Desde entonces, la convivencia entre las dos participantes quedó prácticamente rota y cada nuevo cruce parece sumar un capítulo más a una historia de conflictos que mantiene en vilo a los fanáticos del reality.