Piden la expulsión de Juliana Díaz de Gran Hermano tras violento cruce con Luana: el posteo de la familia

Ante esa situación, Luana levantó las manos y pidió que la producción actuara, mientras que Gran Hermano recordó inmediatamente que el reglamento prohíbe cualquier tipo de contacto físico entre los participantes.

El comunicado de la familia de Luana tras la pelea con Tini en Gran Hermano

Luego de que las imágenes se viralizaran, la familia de Luana Fernández publicó un comunicado en redes sociales en el que cuestionó con dureza el comportamiento de Juliana Díaz y reclamó una sanción por parte de la producción.

"Juliana Díaz es una VISITA, no es una participante de esta edición y no tiene ningún tipo de derecho de pronunciarse tan violentamente contra Luana como lo hizo", expresaron. Además, sostuvieron que la exjugadora habría intentado provocar una reacción para perjudicar a Luana dentro de la competencia y, por ese motivo, pidieron que se adopten medidas disciplinarias.

"El contacto físico está prohibido, queremos a Juliana afuera", concluyeron en el mensaje que difundieron en redes sociales y que también fue dirigido a Santiago del Moro.