Piden la expulsión de Juliana Díaz de Gran Hermano tras violento cruce con Luana: el posteo de la familia
El enfrentamiento entre ambas durante una dinámica dentro de la casa generó una fuerte repercusión en redes sociales.
Una nueva polémica sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Esta vez, el foco quedó puesto en el fuerte enfrentamiento que protagonizaron Juliana "Tini" Díaz y Luana Fernández durante una actividad grupal, una discusión que fue escalando hasta incluir contacto físico y que terminó generando un fuerte reclamo familiar.
El episodio ocurrió mientras los jugadores debatían distintas situaciones del juego a partir de consignas propuestas por Big. La conversación giró en torno a la caída de Cinzia Francischiello, que derivó en su salida de la competencia, y a la reacción que habían tenido algunos participantes. En ese contexto, Luana hizo referencia a la cercanía entre Solange Abraham y Tini, una frase que desató la inmediata reacción de la exjugadora.
Cuando Luana mencionó "tu amiga Tini", Juliana interrumpió el debate y respondió visiblemente molesta: "¿Qué es eso de tu amiga Tini? No seas despectiva porque me siento mal y yo no estoy atacando a nadie", indicó la exparticipante y ahora visita, en un video compartido en redes sociales.
La discusión fue subiendo de tono y la santafesina lanzó una advertencia que sorprendió a todos: "Si querés que nos agarremos, nos agarramos".
Instantes después, Tini se levantó de su lugar y se acercó hasta donde estaba sentada Luana. A pocos centímetros de distancia, comenzó a increparla mientras le repetía: "¿Me estás escuchando? Te estoy hablando, te estoy hablando". Durante ese intercambio también hubo contacto físico, ya que empujó el hombro de su compañera y posteriormente llegó a sujetarla del brazo, lo que motivó la intervención de otros participantes para separarlas.
Ante esa situación, Luana levantó las manos y pidió que la producción actuara, mientras que Gran Hermano recordó inmediatamente que el reglamento prohíbe cualquier tipo de contacto físico entre los participantes.
El comunicado de la familia de Luana tras la pelea con Tini en Gran Hermano
Luego de que las imágenes se viralizaran, la familia de Luana Fernández publicó un comunicado en redes sociales en el que cuestionó con dureza el comportamiento de Juliana Díaz y reclamó una sanción por parte de la producción.
"Juliana Díaz es una VISITA, no es una participante de esta edición y no tiene ningún tipo de derecho de pronunciarse tan violentamente contra Luana como lo hizo", expresaron. Además, sostuvieron que la exjugadora habría intentado provocar una reacción para perjudicar a Luana dentro de la competencia y, por ese motivo, pidieron que se adopten medidas disciplinarias.
"El contacto físico está prohibido, queremos a Juliana afuera", concluyeron en el mensaje que difundieron en redes sociales y que también fue dirigido a Santiago del Moro.
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