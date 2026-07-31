Internaron a Denisse González, ex Gran Hermano y novia de Bautista Mascia: qué le pasó

Con el objetivo de que sus seguidores comprendieran la importancia del diagnóstico, también explicó la función que cumplen las plaquetas en el organismo: “Son las células que ayudan a que la sangre coagule. Gracias a ellas, cuando nos cortamos o nos golpeamos, el sangrado se detiene”.

Antes de finalizar su descargo, agradeció las muestras de afecto que recibió tras hacer pública la situación. “No tengo palabras para agradecerles tanto cariño. Estoy leyendo cada mensaje, cada comentario y cada oración que me mandan. En un momento así, sentirse tan acompañada hace una diferencia enorme”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro que espera recuperarse pronto para volver a compartir contenido con normalidad en sus redes sociales. “Ojalá pronto pueda devolverles todo ese cariño de la manera que más me gusta: compartiendo con ustedes. Los quiero muchísimo”, concluyó.

La palabra de Bautista Mascia

Quien también le dedicó unas palabras fue Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023 y pareja de Denisse. El cantante publicó una imagen junto a ella desde la clínica y le expresó todo su apoyo con un mensaje cargado de afecto: “Sos la persona más fuerte que conozco. Ya falta menos para que estés de nuevo haciendo reír a todos como siempre. Te amo”.