Atento Turco García: el fogoso beso entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia en Gran Hermano
El momento llegó después de varias semanas de tensión, complicidad y rumores sobre un posible romance.
La tensión entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia venía creciendo desde hace varias semanas dentro de la casa de Gran Hermano. Miradas, bromas, momentos compartidos y una evidente cercanía habían alimentado las especulaciones de los fanáticos, que seguían con atención cada interacción entre ambos.
Finalmente, durante una actividad relacionada con el Mundial, la situación dio un paso más y terminó con un beso que revolucionó tanto a los participantes como a las redes sociales.
Todo ocurrió cuando los jugadores debían recrear distintas imágenes icónicas de los festejos de la Selección argentina tras la consagración en Qatar 2022. A Mariela y Emanuel les tocó representar una fotografía de una pareja besándose sobre un semáforo.
"Tienen que chapar chicos. Turco, mirá esto", lanzó Luana entre risas al ver la escena que debían interpretar.
Un beso que no pasó desapercibido en Gran Hermano
Mientras el resto de los participantes observaba expectante, Emanuel permaneció en su lugar y fue Mariela quien tomó la iniciativa para recrear la postal. La participante se acercó y lo besó ante los gritos y festejos de sus compañeros.
La reacción de Prieto no tardó en llegar. Entre risas y algo de nerviosismo, comentó: "Mi marido me mata", dejando entrever que dentro de la casa seguía considerando vigente su relación.
Emanuel, por su parte, intentó quitarle dramatismo a la situación y justificó el momento como parte de la consigna del reality. "Es Gran Hermano esto Turco, es un juego", expresó mirando a cámara.
El episodio tomó todavía más relevancia porque ocurrió poco después de que el Turco García confirmara públicamente que ya no está en pareja con Mariela. Según explicó el exfutbolista, la separación se produjo en diciembre, aunque aseguró que tiene la intención de volver a conversar con ella cuando finalice su participación en el programa.
Hasta el momento, Prieto no habló dentro de la casa sobre una posible ruptura ni hizo referencia a un cambio en su situación sentimental. De hecho, el Turco estuvo presente para despedirla cuando ingresó al reality, motivo por el cual muchos seguidores continuaban creyendo que la relación seguía vigente.
Ahora, con un beso que quedó registrado frente a millones de espectadores y una química que venía creciendo desde hace semanas, la historia entre Mariela y Emanuel promete seguir siendo uno de los focos de atención dentro de la casa más famosa del país.
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