Fuerte cruce entre Nenu López y Luana por Zunino en Gran Hermano: "No te hagas la picante conmigo"

La bailarina intentó desacreditar los argumentos de Luana con una frase breve pero contundente: “No la sabés ver”. Sin embargo, la participante volvió a la carga y defendió su postura asegurando que conocía mejor que nadie la situación con Zunino.

“Estoy hace 3 meses y medio acá, vos no sabés ver. Llegaste vos y lo sacaste. Si hubiese estado conmigo no le pasaba eso, eligió mal”, sentenció Luana, responsabilizando indirectamente a la llegada de Nenu por la eliminación del jugador.

La discusión continuó cuando López le recordó algunas declaraciones que había hecho sobre Zunino durante su estadía en la casa. “Yo nunca dije que usó a las mujeres y todas las cosas que dijiste vos”, retrucó.

La respuesta final de Luana terminó por cerrar el explosivo intercambio y dejó una de las frases más filosas de la noche: “No te hagás la picante conmigo porque te paso el trapo”.

El enfrentamiento dejó en evidencia que la salida de Zunino sigue generando consecuencias dentro de la casa y que la rivalidad entre ambas participantes está lejos de terminar. Con la tensión cada vez más alta, todo indica que este conflicto podría seguir escalando en los próximos días.