Gala de nominación en Gran Hermano: a qué hora arranca hoy miércoles
El reality show que conduce Santiago del Moro por Telefe volverá a tener una candente noche de confesionario. ¿Qué sucederá en GH esta noche?
Gran Hermano Generación Dorada vuelve al ruedo tras un martes de ausencia. Lo cierto es que Telefe tiene los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026, lo que impidió que el reality show que conduce Santiago del Moro saliera al aire en la noche de ayer.
Pero hoy todo vuelve a la normalidad y con algunas novedades que serán del apetito de los fanáticos: el conductor no solamente anticipó el formato de la placa en esta semana, sino también advirtió que "hay comunicado del Big", lo que pareciera anticipar algún tipo de sanción para uno o más participantes.
De esta manera, se espera una noche caliente en la pantalla del canal de las pelotas, teniendo en cuenta que hay gala de nominación.
¿Qué dijo Santiago del Moro sobre la placa y los beneficios del líder en Gran Hermano?
En primer lugar, el conductor detalló que Hanssen, quien ocupará el rol de líder durante esta semana, contará con una facultad especial: podrá dejar sin efecto los votos realizados por cuatro participantes de la casa. Además, dispondrá de otra ventaja estratégica, ya que tendrá la posibilidad de sacar a un jugador de la placa de nominados.
Como cierre de su anuncio, Santiago del Moro confirmó que la placa de esta semana será negativa y estará integrada por al menos ocho participantes.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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