Quién será eliminado de Gran Hermano este lunes, según la encuesta de Fefe Bongiorno
A días de una nueva eliminación, una de las consultas más seguidas por los fanáticos del reality empezó a marcar una tendencia entre los participantes.
La cuenta regresiva para una nueva eliminación en Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó y las encuestas en redes sociales volvieron a convertirse en un termómetro del clima que se vive entre los seguidores del reality. Con seis jugadores en placa y el voto negativo nuevamente en juego, los sondeos empiezan a perfilar quién podría convertirse en el próximo eliminado.
La gala se realizará el lunes 3 de agosto y llega después de una semana intensa, marcada por la salida de Sebastián Cola y el abandono de Cinzia Francischiello tras la fuerte caída que sufrió dentro de la casa. En esta oportunidad, los nominados son Steffany "Campanita" Pereira, Matías Hanssen, Juani "Juanicar" Caruso, Luana Fernández, Alejandra Majluf y Solange "Sol" Abraham.
Quién se va de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Uno de los sondeos que mayor repercusión genera entre los fanáticos del programa es el que realiza Fefe Bongiorno en sus redes sociales. En esta ocasión, el panelista consultó a sus seguidores sobre quién debería abandonar la competencia entre Campanita, Hanssen y Sol, tres de los nombres que aparecen con mayor riesgo de eliminación.
De acuerdo con los resultados, Steffany "Campanita" Pereira encabeza la encuesta con el 50,3% de los votos negativos, posicionándose como la principal candidata a dejar la casa este lunes.
Detrás aparece Solange "Sol" Abraham, que reúne el 36,4% de las preferencias, reflejando una marcada división entre los seguidores del programa sobre quién debería abandonar el reality.
En tanto, Matías Hanssen quedó bastante más relegado, con el 10,3% de los 21.202 votos registrados en la encuesta, mientras que apenas un 3% se inclinó por alguno de los otros participantes que integran la placa.
Si bien estos sondeos no tienen carácter oficial y no anticipan necesariamente el resultado definitivo, suelen reflejar parte de la tendencia del público en la previa de cada gala de eliminación. Con el voto negativo nuevamente como protagonista, todo indica que la definición volverá a ser una de las más ajustadas de las últimas semanas.
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