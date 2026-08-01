Quién será eliminado de Gran Hermano este lunes, según la encuesta de Fefe Bongiorno

En tanto, Matías Hanssen quedó bastante más relegado, con el 10,3% de los 21.202 votos registrados en la encuesta, mientras que apenas un 3% se inclinó por alguno de los otros participantes que integran la placa.

Si bien estos sondeos no tienen carácter oficial y no anticipan necesariamente el resultado definitivo, suelen reflejar parte de la tendencia del público en la previa de cada gala de eliminación. Con el voto negativo nuevamente como protagonista, todo indica que la definición volverá a ser una de las más ajustadas de las últimas semanas.