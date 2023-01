Gran Hermano: Agustín, el "fan de Wanda" oficial de Marcos

En Gran Hermano, Agustín fue echado de la casa con el 50,81 por ciento de los votos. “Me voy feliz. Los quiero mucho a todos”, expresó Guardis, frente a la puerta de la casa más famosa del país, para despedirse de sus “hermanitos”. Y siguió: “Mi sueño no era ganarme la casa o la plata. Yo vine acá porque quería ser el mejor jugador de esta edición. No sé si lo logré a esta altura o no, eso lo voy a saber afuera. Créanme que jugué y muchísimo. Se van a reír con las cosas que hice acá adentro. Y fue todo de buena fe, todo lo que trabajé para esto. Jueguen y disfrútenlo, les falta poquito chicos”, dijo el concursante, quien fue advertido por la producción de que debía salir hasta el plató de Telefe.