Escándalo en Gran Hermano Colombia: ingresó en el Congelados para pedirle el divorcio a su esposa

Estrada le dedicó unas cuantas palabras a Umaña, que comenzó una historia de amor dentro del certamen de convivencia con el modelo y cantante panameño Miguel Melfi. Ambos tuvieron mucha química dentro de la casa, lo que terminó con el matrimonio que la actriz mantenía con Estrada.

Qué le dijo Alejandro Estrada a Nataly

Alejandro Estrada ingresó a Gran Hermano Famosos Colombia, saludó a los participantes, que estaban en pleno "Congelados", hasta que llegó donde estaba su -por entonces- esposa, la actriz Nataly Umaña. Allí, el intérprete comenzó explicando el por qué de su presencia en el reality.

“Antes de esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia y el mundo, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros. Y sobretodo, siempre confié que podíamos superar cualquier adversidad”, expresó el actor.

gran hermano colombia.jpg

El actor contó que vio el programa todas las noches, pero que dejó de verlo “los últimos ocho días”, que fue cuando la actriz comenzó su vínculo amoroso con el modelo, y le dijo que se había sorprendido al escuchar que su relación venía mal desde hace tiempo.

“Es algo que se pudo haber hablado en privado antes o después. Eso me lleva a pensar que siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad. Si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo, no tendríamos que estar soportando tanto dolor. O yo. No sabes lo que viene pasando”, lanzó Alejandro a la vez que Nataly lloraba inmóvil.

El actor se puso picante cuando le anunció el fin de su matrimonio de 12 años y le entregó su alianza: “Es una decisión tomada, un ciclo cerrado y vengo a eso. No lo hago por lo que muchos piensan en el país. Simplemente lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido sobre algo sólido y verdadero”.

Antes de abandonar la casa, Estrada le deseó lo mejor y, con una cuota de ironía, la felicitó por el juego que estaba haciendo. También aprovechó para agradecerle a otras jugadoras que habrían cuestionado a Nataly y prometió que se conocerían más con otros jugadores.