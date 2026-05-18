"Dejá de comer...": la llamativa broma de Santiago del Moro a una compañera en los Martín Fierro

La chicana de Santiago del Moro a Laura Ubfal en los Martín Fierro

Al detenerse en la mesa donde se encontraba el equipo del exitoso reality de Telefe, Del Moro divisó a la periodista de espectáculos y, buscando apelar a la complicidad que mantienen en los estudios de televisión, disparó de manera directa al micrófono. "Laura, dejá de comer, que tenemos de todo esta noche", lanzó el animador en plena transmisión oficial.

Lejos de achicarse o mostrarse visiblemente afectada por la frase, Ubfal reaccionó rápido desde su ubicación y le retrucó con naturalidad para salir del paso. "Estoy probando", contestó de manera escueta.

del moro ufbal

El debate en las redes: ¿humor o fuera de lugar?

Aunque la interacción duró apenas unos segundos y el clima general de la mesa intentó mantenerse en la sintonía de una humorada interna entre compañeros de trabajo, el comentario no pasó desapercibido para los televidentes.

En las plataformas digitales, especialmente en X (ex Twitter), se desató un inmediato debate entre quienes consideraron que se trató de una simple chicana folclórica de la televisión y aquellos que repudiaron la actitud de Del Moro, calificándola como una broma de mal gusto e innecesaria sobre los cuerpos y las conductas ajenas en un evento de alcance nacional.